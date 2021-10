Seuls quelques-uns d’entre vous ont désactivé le taux de rafraîchissement élevé de leur téléphone

C. Scott Brown / Autorité Android

Les écrans à taux de rafraîchissement élevé existent depuis plusieurs années maintenant, provenant des produits phares haut de gamme et actuellement disponibles dans des appareils d’environ 250 $. La technologie permet un défilement et un balayage plus fluides, ainsi que des performances plus fluides dans les jeux vidéo pris en charge.

Cette technologie peut cependant se faire au détriment de la durée de vie de la batterie, nous nous sommes donc demandé combien de personnes ont désactivé la fonctionnalité de taux de rafraîchissement élevé sur leurs téléphones. Voici comment les lecteurs d’Android Authority ont voté.

Avez-vous désactivé le taux de rafraîchissement élevé de votre téléphone ?

Résultats

Le sondage a été publié le 13 octobre et il s’est avéré très populaire avec plus de 9 700 votes comptabilisés. Le résultat final ? Eh bien, plus de 70 % des personnes interrogées déclarent qu’elles n’ont pas désactivé le taux de rafraîchissement élevé de leur téléphone. Les commentaires des lecteurs suggèrent que les personnes qui ont voté de cette façon ne veulent pas désactiver une fonctionnalité phare, ne peuvent pas revenir à un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz ou sont suffisamment satisfaites de la durée de vie de leur batterie pour ne pas la désactiver.

Nous avons également exhorté les personnes qui laissent leur téléphone à un taux de rafraîchissement dynamique ou adaptatif à voter « non ». Et quelques lecteurs ont noté qu’il s’agissait de l’option souhaitée sur leurs téléphones, ajustant le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Un peu plus d’un quart des lecteurs interrogés ont déclaré avoir désactivé l’option de taux de rafraîchissement élevé sur leurs téléphones. Les commentaires indiquent que les personnes qui ont voté de cette façon ne pouvaient pas faire la différence entre les taux de rafraîchissement standard et élevés ou qu’elles avaient une faible autonomie de la batterie avec l’option activée.

commentaires

duckofdeath : Si vous désactivez toutes les fonctionnalités phares de votre téléphone coûteux, vous auriez pu économiser beaucoup d’argent en achetant le modèle moins cher… Sandeep : J’ai S20+, et je désactive 120 Hz en raison de la faible autonomie de la batterie et de la quantité de chaleur qu’il produit. Mais là encore, il a le puissant EXYNOS TheOracle : après avoir expérimenté avec 120 Hz sans aucune différence époustouflante, je l’ai laissé sur adaptatif. Avec une batterie de 5000 mAh, mon téléphone a de toute façon une endurance folle. deltatux : 60 Hz a été très fluide pendant très longtemps. Bien sûr, c’est un peu « plus doux », mais je me débrouille bien avec 60 Hz le plus longtemps. Pour moi, tout ce qui est supérieur à 60 Hz pour les applications non liées aux jeux n’est qu’un gadget. Je ne joue pas sur mes téléphones, donc avoir une option de rafraîchissement élevée est assez inutile. Oui, les animations sont « plus fluides », mais je n’ai jamais été dérangé par les animations du système d’exploitation sur 60 Hz en premier lieu. SyCoREAPER : Non. Mines adaptatives. Et sur ma tablette, dont je ne sais pas pourquoi elle n’est pas adaptative, j’ai une routine Bixby qui s’ajuste par application Mario M : j’ai un Poco X3 Pro et quand j’ai eu le téléphone pour la première fois j’ai passé quelques jours de test pour voir si je devais le limiter à 60hz. J’ai réalisé que le gain de batterie résultant de la désactivation du 120 Hz est assez négligeable, il est donc toujours allumé. Japes : Non, je ne peux plus gérer un taux de rafraîchissement plus lent. Je ne peux pas ignorer le retard. Joni Komulainen : J’ai un peu peur de l’avouer, mais je ne vois pas vraiment la différence au moins entre 60 Hz et 90 Hz. J’ai l’option 90 Hz sur mes deux téléphones, personnels et professionnels, et je l’ai laissée de côté car il n’y a aucune différence pour moi dans les animations

Merci d’avoir voté dans ce sondage, nous apprécions tous les votes et commentaires. Avez-vous réellement remarqué la différence entre les taux de rafraîchissement standard et élevé ? Faites-nous savoir ci-dessous.