Seuls trois commerçants n’ont pas profité de l’évolution des tarifs de l’électricité pour augmenter les prix, selon l’OCU | Vie

Ce 1er juin, les nouveaux tarifs d’électricité sont entrés en vigueur, un changement qui touchera tous les consommateurs et qui promet d’importantes économies sur la facture. Cependant, l’OCU prévient que les sociétés commerciales ont profité de ce changement pour augmenter les prix.

Aujourd’hui, le nouveau tarif de l’électricité régulé par tranches horaires commence à être appliqué, ce qui impliquera, entre autres modifications, une facture au design différent. Le gouvernement a complètement mis à jour tous les aspects liés au tarif de l’électricité, promettant des avantages pour les consommateurs qui économisent sur la consommation d’énergie.

Cependant, le premier résultat de cette nouvelle règle est la hausse des prix des sociétés de négoce. L’OCU a comparé les prix antérieurs à ce changement avec les nouveaux prix établis par les entreprises et calcule des augmentations allant jusqu’à 27 % des tarifs d’électricité en juin.

Seules 3 entreprises ont appliqué les changements sans modifier les prix: le tarif indexé de Lucera, Som Energía et Goiener. Ce sont les entreprises qui sont en haut du tableau dressé par l’OCU avec les prix les plus bas. Dans le bas de gamme, HolaLuz et Eres Energía sont ceux avec les tarifs les plus chers. Bien que celui qui a le plus augmenté les taux soit Sphere Light avec une croissance de 27%.

“De l’OCU, nous critiquons le fait que les entreprises profitent de cette situation d’incertitude et du changement de tarifs pour faire affaire avec une hausse de prix scandaleuse, qui dépasse dans certains cas les 27%”, expliquent-ils. L’organisation vous conseille de revoir votre comparaison de tarifs qui a été mise à jour avec les changements de ce 1er juin.

Les augmentations sont principalement appliquées aux taux du marché libre où les entreprises ont révisé les prix à la hausse. « Le tarif du marché réglementé, le PVPC, applique logiquement les nouveaux tarifs d’accès, sans plus attendre », précise l’OCU.

En revanche, les nouveaux tarifs de péages et de redevances réalisent de très légères baisses de prix, de l’ordre de -0,3%, pour les foyers au tarif 2.0A (ceux qui n’ont pas de discrimination horaire) et pour ceux qui ont eu des tarifs de discrimination horaire, suppose une hausse significative de 9%Ce sont les plus touchés par le nouveau système de tranches, selon l’OCU.

Si vous n’avez pas encore revu en détail tous les changements impliqués dans cette nouvelle facture d’électricité qui entre en vigueur aujourd’hui, nous vous recommandons de lire ce rapport où nous vous expliquons tout étape par étape. L’OCU rappelle que les entreprises sont tenues d’informer les clients, les “nouveaux tarifs ne devraient pas être applicables aux anciens clients s’il n’y a pas eu de communication préalable, les avertissant que le changement va au-delà des évolutions réglementaires prévues dans le contrat, et qu’il est utilisé pour faire une mise à jour globale des tarifs “.