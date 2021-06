‘Sevas Tra’: les débuts d’Otep à couper le souffle

Sevas Tra n’est pas un album. C’est un opus. Du début à la fin, c’est l’ouragan d’un poème musical, chanté, crié et grogné par l’un des chanteurs les plus percutants du metal, Otep Shamaya.

Alors que le nu-metal continuait à dominer au début des années 2000 et que des groupes comme Slipknot, Korn et Papa Roach poussaient tous les parents de banlieue à chercher les perles les plus proches à saisir, un groupe underground de LA est devenu un acteur improbable sur la scène.

Dirigé par la fougueuse frontwoman Otep Shamaya, Otep a rapidement gagné un public grâce à leurs concerts chargés d’émotion et a obtenu leur grande chance lorsqu’ils ont été inscrits au programme OzzFest 2001 et ont signé avec Capitol peu de temps après.

Clairement un fan de jeux de mots, Otep (une anagramme pour poète) a intitulé son premier album complet Sevas Tra, qui se lit comme « l’art sauve » à l’envers. Sorti le 18 juin 2002, l’album s’est hissé à la fois dans le classement des albums britanniques et a fait ses débuts au 145e rang du Billboard 200 aux États-Unis, élevant ainsi la barre pour tout le nu-métal.

Dans une scène qui ne pardonne pas très aux nouveaux arrivants, Otep a réussi à faire bonne impression dès le départ, attaquant les fans et les critiques avec son grognement guttural qui semblait incapable de sortir d’une source aussi improbable.

Des fans de heavy metal underground aux fans de hard rock nu-metal sur MTV, les fans de metal de tous bords ont collectivement embrassé Sevas Tra et ont noté la brutalité de la voix incomparable de Shamaya.

Résolument enraciné dans le death metal, les touches gothiques de l’album le rendent unique. L’album était également beaucoup plus lourd que les disques nu-metal parmi lesquels il était rangé, grâce à la production et au mixage de Terry Date, un incontournable de la production d’albums heavy metal/rock depuis le milieu des années 80, qui a travaillé sur Tueur, Église de métal, Jardin sonore, et Deftones, ainsi que White Zombie’s Astro Creep 2000.

Sevas Tra couvre un éventail de sous-genres métalliques, notamment le nu-metal, le death metal, l’alt-metal et le rap metal, avec des touches de groove et de funk partout. Ce léviathan d’un disque a d’excellentes tonalités de guitare variées, des riffs créatifs, un peu de trémolo et une batterie parfaitement violente et tonitruante. Cependant, l’instrument le plus important est peut-être l’homonyme du groupe, la voix d’Otep Shamaya.

Ses arrangements vocaux passent d’un grognement profond et menaçant à un rap agressif à une parole douce – tous en colère, brutaux, sans vergogne et confiants pour livrer ses paroles puissamment brutes. Pour les grrrls anti-émeute et tous les fans de punk au front féminin qui aiment se plonger dans le métal, Otep Shamaya est la Kathleen Hanna du nu-métal, à la fois dans sa philosophie et dans sa gamme vocale.

Ce qui distingue Sevas Tra de la plupart de ses cousins ​​nu-metal, c’est l’équilibre de la profondeur lyrique des chansons de Shamaya, associé aux rythmes profonds du combo basse et batterie, gracieuseté de Jason “eViL j” McGuire et du batteur Mark “Moke” Bistany, qui est un vétéran des groupes de heavy metal des années 80 comme Tyrus, Impelliterri et Cellophane.

Derrière toutes les guitares tonitruantes et les voix brutales, il y a une nette tension de vulnérabilité, en particulier dans des chansons comme « Battle Ready » et « Possession », qui révèlent un côté poétique. Sur le plan thématique, Sevas Tra aborde des luttes personnelles tournant autour des abus, ainsi qu’un thème politique substantiel, avec des morceaux tirés de leur précédent EP, Jihad. Otep a déclaré à propos de l’album: “Sevas Tra est une histoire sur les difficultés de la vie et sur ce que vous faites pour les surmonter, ou sur ce que vous faites pour être avalé par elles.”

Le morceau le plus marquant est peut-être “Jonestown Tea”, une chanson sur les abus d’Otep Shamaya dans son enfance. Avec une telle gamme de styles musicaux kaléidoscopiques, Sevas Tra devrait bien plaire aux fans de tout, de Korn à Babes In Toyland. Sevas Tra combine l’intensité du nu-metal et du grindcore, avec une couche d’art-rock inspirant sur le fil du rasoir.

