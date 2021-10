‘Seve, artiste, combattant, légende’, le nouveau documentaire sur le magicien du golf

Télévision Rakuten a publié un nouveau documentaire sur Severiano Ballesteros, joueur espagnol inoubliable et l’une des principales figures et personnalités de l’histoire du golf. L’ancien n°1 mondial était l’un des golfeurs avec le plus de magie dans les mains et la tête, surtout connu pour ces coups impossibles qui ont fait de lui une idole mondiale.

‘Seve, artiste, combattant, légende’ raconte la vie de Ballesteros, encore aujourd’hui le joueur avec le plus de titres dans l’histoire du circuit européen (50) et la plus grande importance dans la revitalisation du Coupe Ryder, le tournoi biennal entre États Unis et L’Europe  dont le vol actuel extraordinaire ne peut être compris sans la contribution de Seve tout au long de sa carrière.

Ballesteros a remporté cinq fois la Ryder Cup, quatre en tant que joueur (1985, 1987, 1989, 1995) et une fois en tant que capitaine, lors de l’édition inoubliable qui s’est tenue à Valderrama. Ses cinq Grand Chelem, trois Britanique (1979, 1984, 1988) et deux Maîtres d’Augusta (1980, 1983), étaient la principale rubrique de son prodigieux talent de golfeur.

Le documentaire “explore la vie de Ballesteros depuis ses humbles débuts jusqu’à devenir l’une des plus grandes icônes du sport de tous les temps, depuis qu’il a appris à jouer sur les plages de Cantabrie jusqu’à ce qu’il devienne l’un des golfeurs les plus décorés et les plus célèbres de l’histoire du sport “, selon Rakuten TV dans son communiqué.

Seve est décédé en 2011 à l’âge de 54 ans d’une tumeur au cerveau qui a fait exploser ses dernières années sur et en dehors du terrain. Dix ans après sa mort tragique et triste, le documentaire se concentre sur la vie sportive et personnelle de Seve avec des témoignages directs de la famille, des amis et d’autres légendes du golf telles que Txema Olazábal, Colin Montgomerie, Joueur de Gary, Bernard Langer ou Nick Faldo.

Un autre des grands atouts du documentaire sont des enregistrements personnels extraordinaires de Seve avant sa mort dans lesquels il parle ouvertement, ouvertement, de divers moments de sa vie et de sa carrière.

Photographies de l’image la plus emblématique de Seve Ballesteros

Le documentaire de 90 minutes, produit par ZigZag Productions en collaboration avec The R&A et Egoli Media, est un souvenir très intéressant et un aperçu de l’une des plus grandes figures de l’histoire du sport, tant en Espagne que dans le monde.