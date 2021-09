Seven-Bout Card en direct sur Paramount + ce vendredi 7 septembre. 3

in

NEW YORK – 31 août 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une carte de combat complète de sept combats d’arts martiaux mixtes (MMA), avec en tête d’affiche l’affrontement annoncé précédemment entre les poids coq (135 livres) entre les stars prolifiques Ricky Bandejas (14-5) et Kevin Cordero (11-2) en direct sur Paramount + le vendredi 7 sept. 3 de Miami, Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

Combattant à Coconut Creek, en Floride, The Trays, 29 ans, vient de faire ses débuts impressionnants dans le Global Combat dans lequel il a fait une démonstration complète de ses capacités de frappe pour remporter une victoire par décision unanime sur Terry Bartholomew le 6 août.

À seulement 21 ans, Cordero d’El Gran Canaria, en Espagne, a déjà accumulé un long curriculum vitae de 13 combats professionnels pour devenir la meilleure étoile montante livre pour livre d’Espagne.

Cordero fera ses débuts dans Global Combat au milieu d’une séquence de cinq victoires consécutives qu’il a rassemblées en terminant chacun de ses cinq derniers adversaires via (T) KO ou soumission.

Dans un match de poids coq en vedette, Eduardo “Cyborg” Torres (11-0) invaincu mettra son record parfait en jeu contre le membre de l’équipe AKA Nohelin “Suave” Hernandez (11-5).

Torres de Santiago, au Chili, est un vétéran de l’action Combate de 26 ans, deux fois. J’ai récemment signé un nouvel accord promotionnel exclusif et multi-combats avec Combate Global.

Hernandez, 27 ans, de Gilroy, en Californie. a fait ses débuts dans Combate Global le 29 mai, atteignant la demi-finale du tournoi des poids coq d’une nuit de la promotion en battant son compatriote américain Manny Vazquez par décision partagée.

Une affaire vedette de poids mouche (125 livres) verra Gerardo Graniel (6-2) de Mexico, Mexique affronter Roger Blanque (4-2) de Barcelone, Espagne.

Dans une affaire de poids catch féminin de 110 livres, Gloria “La Gloriosa” Bravo (4-5) de Santiago, Chili affrontera Jade Jorand (0-1) de Bordeaux, France.

Combattant à Chicago, Illinois, Enrique “Baby Bull” Gonzalez (8-4) fera son retour à l’action Global Combat dans une inclinaison légère (155 livres) avec Jean Marc “Kokito” Howell (13-6) de Noord, Aruba.

Sergio Sosa (1-1) du Venezuela via Miami, Floride rencontrera Sam Kilmer (0-0) d’Albuquerque, NM au poids léger.

Joziro Boye (17-6-1) de Madiki, Oranjestad, Aruba affrontera Majdeddine Ayadi (10-3) de Fort Lauderdale, Floride. Au poids léger.