Seven Global de David Beckham voit un avenir sans le groupe de marques mondiales – WWD

LONDRES – Seven Global de David Beckham pourrait-elle être la prochaine entreprise à se séparer du groupe Global Brands en difficulté ?

Selon un rapport de Sky News, la société mère de Beckham, David Beckham Ventures Ltd., est en pourparlers pour reprendre le contrôle majoritaire de Seven Global, une coentreprise avec la branche hongkongaise de Global Brands Group.

L’achat de la participation de 51% de GBG dans Seven Global pourrait coûter à DBVL environ 40 millions de dollars, et des sources du secteur ont déclaré à WWD que l’argent serait bien dépensé.

Un porte-parole de DBVL a refusé de commenter. Un porte-parole de GBG a déclaré que le groupe et Seven Global « bénéficiaient d’une relation longue, fructueuse et continue, que nous sommes impatients de poursuivre. Nous respectons pleinement la confidentialité avec tous nos partenaires commerciaux et ne commentons pas la spéculation du marché. »

Mais des sources de l’industrie proches des deux parties disent qu’un divorce pourrait être à l’horizon, DBVL souhaitant prendre le contrôle total de Seven dans le cadre d’une stratégie plus large visant à consolider toutes les licences, marques et partenariats de David Beckham sous un même toit.

Le portefeuille de Seven Global comprend les accords de Beckham avec Tudor, Coty, Adidas et Biotherm. Jusqu’à présent, DBVL gérait directement les partenariats, les activations et le marketing, GBG supervisant les finances.

Mais le portefeuille de Beckham est vaste et Beckham a tenu à prendre en charge ses activités. En 2019, Beckham a créé une marque indépendante éponyme à la suite d’une séparation à l’amiable avec d’anciens partenaires commerciaux, XIX Entertainment.

Selon Companies House au Royaume-Uni, DBVL a réalisé un bénéfice de 9 millions de livres en 2019 sur un chiffre d’affaires de 12,7 millions de livres.

Plus récemment, pendant le verrouillage, il était occupé à signer des accords, notamment en devenant ambassadeur mondial de Maserati.

En plus de la nouvelle équipe de football Inter Miami CF et de divers partenariats de marque, Beckham travaille également pour l’UNICEF via le Seven Fund, fait campagne pour Malaria No More et a été ambassadeur du British Fashion Council. Il a également des intérêts médiatiques à travers son agence de cinéma, de contenu et de marque appelée Studio 99.

Il semble que le moment soit venu pour lui de quitter GBG, qui est en difficulté – du moins en Amérique du Nord.

Comme indiqué le mois dernier, les questions continuent de croître concernant l’avenir de GBG. La division nord-américaine a émis un avertissement concernant la poursuite de son exploitation et cherche à vendre ses marques, selon des sources du secteur.

Des sources ont déclaré que deux des plus grandes marques sous licence, Spyder et Frye, sont revenues à leur propriétaire, Authentic Brands Group, et sont en train d’être réattribuées à de nouveaux titulaires de licence.

Des sources ont également indiqué que GBG en Amérique du Nord pourrait potentiellement chercher à déposer le bilan du chapitre 11 cette année et pourrait envisager de vendre aux enchères tous ses actifs.

Global Brands Group a été créé en 2005 en tant que division de Li & Fung pour gérer les marques de distributeur. Elle a ensuite été scindée et cotée à la Bourse de Hong Kong en 2014.

Plus tard cette année-là, elle a formé une entreprise avec David Beckham pour développer Seven Global afin de gérer la marque Beckham dans diverses catégories. L’entreprise Beckham fait partie de la société de Hong Kong, qui est en bonne santé, et ne ferait partie d’aucun dépôt de bilan nord-américain.