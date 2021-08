Seven Sports Management UAE s’associe à Sports Mania Liban

Le nouveau partenariat stratégique entre Seven Sports Management et Sports Mania Liban renforcera l’influence des deux entreprises dans l’industrie du sport.

Alors que les nations du monde entier continuent de jouer leur rôle dans leur soutien à la jeunesse, Seven Sports Management s’efforce de jouer un petit rôle dans le renforcement de son engagement envers la jeunesse libanaise en annonçant son soutien au championnat de basket-ball des moins de 14 ans, qui comprend 24 garçons. ‘équipes et 11 équipes féminines.

Ce championnat durera deux mois et sera organisé par la Fédération Libanaise de Basketball. Cet événement inspirera les jeunes de toutes les régions du pays à jouer et à être actifs, pour les aider à réaliser leur potentiel illimité. Aujourd’hui plus que jamais, avec les défis continus de la pandémie de COVID-19, le tumulte politique, rester en bonne santé mentale et physique et résilient, est vital.

Amanda Bloud, directrice de l’expérience pour Seven Sports Management UAE, explique : « Dans les communautés émergentes, les jeunes jouent un rôle important dans la croissance. Des événements comme ceux-ci sont conçus pour inspirer cette prochaine génération à libérer son potentiel pour aider à faire avancer un pays qui en a désespérément besoin. »

Sept étaient également partenaires de la Journée sportive des vétérans qui s’est tenue plus tôt ce mois-ci, ainsi que du Super Woman Challenge organisé à Dubaï, une initiative d’autonomisation des femmes, du Father’s Day Challenge, de la Ligue des expatriés et de Beat the Khatib, tous organisés plus tôt cette année, a poursuivi Bloud : “Les communautés dans toute la région ont été touchés de manière disproportionnée par les crises. Voir un groupe d’individus aussi énergique et inclusif m’a laissé plein d’espoir pour l’avenir et le rôle que le sport peut jouer dans l’inclusion de nos communautés et, en fin de compte, leur autonomisation.

Seven est fier de jouer un rôle de premier plan dans la célébration des réalisations communautaires à travers tous les âges et tous les sports. Ces parrainages resteront une partie de l’engagement continu de Seven dans ce rôle.

Tarek Abboud de Sports Mania déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Seven Sports Management. Il y a un alignement incroyablement fort entre nos engagements à autonomiser les jeunes et les communautés dans autant de régions que possible. »

