Sevendust et Tremonti annoncent une tournée américaine en septembre 2021

SEVENDUST et TREMONTI rejoindra leurs forces pour une tournée aux États-Unis en septembre. Le soutien sur le trek viendra de LYDIA NE PEUT PAS RESPIRER. Les billets seront mis en vente ce vendredi 18 juin.

Des dates de tournée:

03 septembre – Pryor, OK – Rocklahoma (non LYDIA NE PEUT PAS BREATHE)



04 septembre – Kansas City, MO – Arvest Bank Theatre



05 septembre – Springfield, MO – La note bleue



Sept. 07 – Cleveland, OH – L’Agora



08 septembre – Rochester, NY – Anthologie



09 septembre – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland



10 septembre – Danville, Virginie – Blue Ridge Rock Fest (SEVENDUST uniquement)



11 septembre – Worcester, MA – Le Palladium



13 septembre – Albany, NY – Empire Live



15 septembre – Flint, MI – L’atelier d’usinage



18 septembre – Grand Rapids, MI – Intersection



20 septembre – Belvidere, IL – The Apollo Theatre AC



21 septembre – Joliet, Illinois – La Forge



22 septembre – Angola, IN – La salle éclectique



23 septembre – Louisville, KY – Louder Than Life (SEVENDUST uniquement)



25 septembre – Dothan, AL – L’usine



26 septembre – Orlando, Floride – Rebel Rock (SEVENDUST uniquement)

Comme indiqué précédemment, SEVENDUST se lancera dans une tournée américaine “socialement distanciée” plus tard ce mois-ci. Le trek d’un mois, qui bénéficiera du soutien de AUSTIN MEADE et KIRRA, débutera le 26 juin à Oshkosh, Wisconsin et se terminera le 24 juillet à Hot Springs, Arkansas. Tous les protocoles locaux COVID-19 seront suivis, y compris la distanciation sociale, des stations de désinfectant pour les mains supplémentaires et des instructions pour rester à la maison si vous êtes malade.

En avril dernier, SEVENDUST joué deux événements spéciaux de diffusion en direct consécutifs. Le groupe basé à Atlanta a réalisé son quatrième album studio, 2003’s “Saisons”, dans son intégralité le 10 avril et son deuxième effort de 1999, “Domicile”, d’avant en arrière le 11 avril.

En janvier, SEVENDUST effectué l’intégralité de son “Animosité” album lors d’un événement en direct d’Opav à Orlando, en Floride.

En octobre dernier, SEVENDUST a joué son tout premier livestream et son seul spectacle de 2020: “Sevendust : Vivez dans votre salon”. L’événement a eu lieu le 23 octobre — la date de sortie de SEVENDUSTle 13e album studio de , “Sang & Pierre”, passant par Hausse des records. La suite de 2018 “Tout ce que je vois, c’est la guerre” a de nouveau été suivi à Studio Barbaresa à Gotha en Floride avec le producteur Michael “Elvis” Baskette, qui a déjà travaillé avec MODIFIER LE PONT et SABRER, entre autres.

SEVENDUST chanteur Cuillère à soupe de Lajon a parlé à Audio Ink Radio du processus d’enregistrement pour “Sang & Pierre”: “J’ai l’impression que nous avons grandi non seulement en tant qu’artistes mais en tant qu’hommes, personnellement. J’ai l’impression que nous sommes aguerris, si cela a du sens. Peut-être que nous sommes juste comme un vieux vin. Nous avons eu le temps de vraiment nous connaître l’autre. On est frères. C’est facile pour nous quand on est en studio. C’est comme une machine bien huilée, une fois de retour là-dedans. C’est là que la magie opère, c’est quand on se regarde. Cela me rappelle toujours quand nous nous sommes réunis pour la première fois, chaque fois que nous nous réunissons, aussi longtemps que nous sommes ensemble. C’est juste parce qu’il y a une certaine lumière qui s’allume. C’est toujours génial d’avoir ça. “

Cuillère fanée a aussi parlé de SEVENDUST‘s, en disant: “Vous ne pouvez pas simplement vous appeler un groupe simplement parce que vous avez un groupe de personnes ensemble. Je pense que c’est un groupe. J’ai l’impression que vous devez avoir un groupe quand vous avez traversé un beaucoup de choses ensemble, pas seulement les bons, mais les mauvais moments. Vous avez vu la vie ensemble. Vous avez vu la mort ensemble. Vous vous êtes entraidés. Vous avez fait tout ce genre de choses les 25 dernières années, et c’est la raison pour laquelle je peux dire que je suis très fier d’être dans SEVENDUST le groupe, non SEVENDUST le groupe.”

Il a poursuivi: “Il y a des groupes là-bas – il y a beaucoup de groupes là-bas – et il y a beaucoup de groupes. Je pense que cela prend du cœur. Je pense que cela demande de la compassion. Je pense qu’il faut du respect. Se traiter les uns les autres de la même manière, comme ce que nous essayons de faire dans le monde aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est quelque chose qui nous a maintenus ensemble. Ce n’est pas un gars avec une Ferrari et un autre gars avec une Hyundai, ce sont de belles voitures aussi. Je suis Je dis juste dans l’ordre des choses. Donc, je pense que c’est quelque chose qui nous a aussi gardés ensemble, c’est que pas un seul gars n’est mieux ou ne se sent mieux. J’ai toujours l’impression que nous sommes ces enfants qui étaient dans la salle d’enregistrement, en se demandant comment allons-nous payer le loyer pour le mois ? Quel spectacle allons-nous jouer ? Et c’est un bon sentiment de se sentir heureux après toutes ces années. “