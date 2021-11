SEVENTEEN sortira le single japonais ‘Ainochikara (Power Of Love)’

Les stars de la K-pop DIX-SEPT ont annoncé qu’ils sortiront leur single japonais spécial « Ainochikara (Power of Love) » le 8 décembre KST/JST, l’histoire finale de leur 2021 Projet « La puissance de l’amour ».

« Ainochikara (Power of Love) » est une ballade japonaise originale de DIX-SEPT et la première chanson du groupe K-pop créée spécifiquement pour l’hiver.

De plus, les versions japonaises de « Home », le single principal du 6e EP du groupe, YOU MADE MY DAWN (sorti en janvier 2019) et « Snap Shoot », une piste parallèle de leur 3e album complet An Ode (septembre 2019) , sera également dévoilée pour imprégner la saison hivernale de la chaleur et du message de réconfort de SEVENTEEN.

Le groupe présentera en avant-première « Ainochikara (Power of Love) » lors de l’édition japonaise de SEVENTEEN CONCERT le 18 novembre avant la sortie officielle.

La dernière sortie des principales stars de la K-pop, Attacca est devenue cette semaine l’EP le plus long du groupe sur le Billboard 200 (tableau daté du 13 novembre) et a repris la première place du classement hebdomadaire japonais Oricon.

Le prochain SEVENTEEN CONCERT en ligne du groupe sera diffusé en direct à partir de 17h KST les 14 et 21 novembre.

En 2020, les idoles auto-productrices renommées se sont imposées comme des artistes multiplatine après leur album spécial ; [Semicolon] et EP Heng:garæ s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires chacun. Ils ont également fait la couverture du magazine Seventeen, ont figuré dans le résumé de TIME sur les « chansons et albums qui ont défini l’année monumentale de K-Pop en 2020 » et ont atterri sur plusieurs listes « Best of 2020 » de Billboard, BuzzFeed, PAPER et Teen. Vogue.

SEVENTEEN s’est hissé au sommet du mouvement K-Pop en partie grâce à son écosystème créatif interne. La structure innovante du groupe repose sur l’interaction de trois unités : l’équipe hip-hop dirigée par S.COUPS, l’équipe vocale dirigée par WOOZI et l’équipe performance dirigée par HOSHI. À la hauteur du titre d' »idoles auto-productrices », l’acte autonome et autonome est entré sans prétention dans l’histoire et est devenu l’un des plus grands groupes K-Pop de tous les temps.

Écoutez le meilleur de SEVENTEEN sur Apple Music et Spotify.