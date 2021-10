Sévère revers initial pour les Mavs

Premier match de la saison pour les Hawks et les Mavericks, des équipes éternellement unies par Trae Young et Luka Doncic, et des sentiments très différents pour les deux.. Ils sont venus de faire du bon travail à la fin de la saison dernière, mais en restant à un point différent sur la route. Ceux de Géorgie ont davantage avancé dans leur poursuite du championnat et ont, par gabarit, de plus grandes aspirations. La différence jeudi soir, ouverture de la campagne pour les deux, était trop disparate pour ne pas s’arrêter là. 26. Il n’y avait aucune couleur et aucun maquillage n’était même appliqué. 113-87. La mise en scène des Texans, qui profitent du grand air avec l’arrivée de Jason Kidd sur le banc, était bien en deçà de ce qu’on attend d’un projet consolidé et qui ne devrait pas reculer.

Les Mavs quittent leur première mise avec un très mauvais pressentiment, sans toucher aux quatre-vingt-dix points dans leur propre casier alors qu’au cours des deux dernières années ils ont été une machine à marquer.. Devant se trouve l’un des blocs les plus jeunes et qui avec plus de violence progresse dans la compétition, c’est vrai, mais l’image aurait dû être un peu plus soignée. Ils ont perdu la bataille des rebonds par cinq et les passes décisives par quinze, ils sont restés à 30% sur 3 alors que les Hawks ont fait 42%, ils n’ont touché qu’avec un tir sur trois en jeu, etc. Un très mauvais match qui rejoint des détails vus lors de la pré-saison et avec les aspirations que, sur le papier, Dallas a dans sa conférence.