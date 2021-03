Severed Steel est un élégant jeu de tir infusé de balles dont le héros ne peut pas recharger

Par Dom Peppiatt, Lundi 15 mars 2021 à 15h51 GMT

L’Acier Séparé de Greylock Studio a été annoncé, et il apporte une action intense et intense sur PC, PS4 et Xbox One.

Acier coupé est un jeu de tir à la première personne qui a un problème assez unique qui empêche son personnage principal de tirer comme la plupart des héros FPS – elle n’a qu’un seul bras. Elle ne peut pas recharger et doit à la place voler les armes de ses ennemis en les surpassant à l’aide de glissières, de tirets, de courses murales et de plongées pour obtenir la chute sur ses ennemis.

Ressemblant à un mélange de Superhot et d’un joint John Woo, l’intéressant jeu de tir à la première personne met l’accent sur la traversée et le temps de balle élégants, une grande partie de la bande-annonce se concentrant sur le joueur attaquant ses ennemis avec style avec des tirs à la tête ralentis et des exploits acrobatiques .

Vous incarnez l’acier éponyme, et vous reprenez son histoire après qu’elle a perdu son bras dans un accident causé par la mégacorporation EdenSys. Abandonnée par son employeur après l’accident, et se sentant quelque peu abattue par la tournure des événements, Steel entreprend de secourir d’autres personnes piégées dans les décombres de l’accident… et se venger d’elle-même.

Si vous continuez à bouger et que vous utilisez des techniques inspirées du parkour, vous êtes pratiquement invincible, car les ennemis ne peuvent pas vous frapper avec des balles lorsque vous êtes en mouvement. Mieux encore, le monde entier est complètement destructible – gardez cela à l’esprit alors que vos pouvoirs deviennent de plus en plus destructeurs.

Le jeu sera lancé cet été, et si vous êtes impatient de jouer au titre nouvellement annoncé sur la PS5, ne vous inquiétez pas: il sera disponible sur le nouveau matériel via une rétrocompatibilité.