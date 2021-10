« Sevilla a l’une des meilleures ou la meilleure équipe d’Espagne »

16/10/2021 à 17h28 CEST

.

L’Argentin Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet considère que Séville, qui recevra ce dimanche à Balaídos, a « l’un des meilleurs ou la meilleure équipe du football espagnol & rdquor;, pour cette raison il a averti qu’ils devront faire » un grand match & rdquor; vaincre l’équipe dirigée par Julen Lopetegui.

« J’espère qu’un grand match sortira comme les deux matches de la saison dernière. Notre intention est d’essayer de bien jouer au football et de faire le moins d’erreurs possible. de rester aux trois points face à un rival très difficile & rdquor;, a indiqué l’entraîneur du Celta lors d’une conférence de presse.

Malgré le début de saison inégal de son équipe, avec seulement deux victoires lors des huit premières journées, Coudet estime avoir joué « de bons matchs & rdquor; et, parfois, ils ont montré « un bon jeu & rdquor ;.

« Oui, nous n’avons pas encore montré les meilleures performances individuelles. Nous travaillons pour que les individualités soient au mieux. Dans tous les jeux, nous avons été compétitifs et c’est une incitation& rdquor;, a souligné l’entraîneur céleste, convaincu qu’ils peuvent vaincre Séville.

En ce sens, a-t-il souligné l’égalité existante au championnat, « si on avait trois points de plus on serait trois à partir du sixième », d’où l’importance d’enchaîner. quelques victoires d’affilée pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Coudet n’a pas voulu confirmer si le défenseur central mexicain Néstor Araujo, dernier des internationaux à revenir, débutera car « il est naturellement fatigué du voyage et des matchs joués, nous allons donc attendre demain pour décider & rdquor ;.