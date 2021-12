Sevilla Atletico 1-1 Real Madrid Castilla: Notes des joueurs

Le premier des deux matchs du Real Madrid Castilla à Séville s’est terminé 1-1 avec le premier match d’Ivan Morante annulé par l’égalisation de Pablo Perez. C’est un tirage crédible mais difficile à faire car Castilla a assez bien joué pour remporter le match – l’histoire de leur saison jusqu’à présent. Voici les notes des joueurs.

Luis López – 5.5 La grande ombre sur la performance de Lopez dimanche est de savoir s’il aurait dû attraper le ballon ou non. D’un côté c’était un bon coup et, dans votre propre surface, on espérerait que la chance sourit et que le ballon rebondisse dans les pieds d’un de vos coéquipiers. D’un autre côté, le ballon a été tiré sous un angle assez serré et on aurait pu s’attendre à ce qu’un gardien du standard de Lopez puisse mieux gérer une telle occasion.

Miguel Gutierrez – 6 : Miguel était calme, ce qui n’est peut-être pas une surprise pour les observateurs réguliers de Castilla. Gutierrez est capable d’éclairer cette étape en forme, mais ce n’est pas très cohérent comme l’a apprécié l’équipe senior.

Rafa Marin – 7 : A parfois égalé son partenaire défensif et avait l’air fort lorsqu’il était défié dans la région. Juste en deçà des efforts défensifs de Gila mais un bon match néanmoins.

Mario Gila – 7.5 : Quelques interceptions clés au début de la seconde période lorsque Sevilla Atletico est entré en force à la recherche d’un égaliseur. Une solide performance après quelques matchs manqués de Gila.

Pablo Ramon -6 : Pablo n’a pas vraiment attiré mon attention depuis son retour de blessure. Il est mieux adapté à un rôle défensif plus central et ce compromis de le jouer plus large ne semble pas vraiment faire grand-chose pour lui.

Ivan Morante – 7.5 : Morante peut jouer dans des positions défensives, mais il a également un bon œil offensif. Il a démontré en rafale l’année dernière et sur le terrain aujourd’hui avec sa course et sa finition pour mettre Castilla en tête. Sa performance a été un peu mitigée après le but, mais que demander de plus à un joueur quand il vous met devant ?

Antonio Blanco – 7.5 : Il a eu une très bonne seconde mi-temps défensivement et a beaucoup aidé Castilla à reprendre possession du ballon lorsqu’ils cherchaient un vainqueur.

Sergio Arribas – 8.5 : Il a aidé Morante avec un joli centre, mais a vraiment volé la vedette avec sa capacité à battre les joueurs en possession de son dribble, un atout qui lui a valu de se voir refuser un penalty clair en seconde période.

Carlos Docteur – 7 : Certains alignements avaient fait aligner Dotor large, mais il semblait rejoindre Morante et Blanco au centre. il était une très bonne force à double sens – un rôle dans lequel Dotor excelle vraiment. C’est bien de le voir retrouver une forme de meilleur après un début d’année difficile.

Pierre Federico -6 : Décevant pour un joueur habituellement électrique. Il a joué en milieu de semaine contre l’Inter, alors peut-être que la fatigue a joué un rôle.

Juan Latasa -6,5 : A couru pendant des jours et a traîné les défenseurs pour le premier but. En dehors de cela, avait une implication assez limitée dans les affaires.

Substituts.

Mario Martin -N/A : Mario était un peu allumé, mais a été expulsé. Footters n’a pas rejoué la raison exacte pour laquelle il a été expulsé, je ne peux donc pas porter de jugement solide sur sa performance.

Juame Jardi – N/A : Rien à signaler de Jardi

David Gonzalez -N/A : Pratiquement joué quatre minutes ou moins.