Sevilla C et Cabecense distribuent les points après en avoir tiré un

12/05/2021 à 22:07 CEST

le Séville et le Cabecense à égalité à un lors du match organisé ce mercredi dans le José Ramón Cisneros Palacios Sports City. le Séville C Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Arcs. Du côté des visiteurs, le Cabecense il a été battu 2-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Coria. Avec ce résultat, l’équipe locale était en première position, tandis que le Cabecense il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe sévillane, qui a inauguré la lumière avec un Diego à la minute 6. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-course du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de tête, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Francis à 78 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Avec ce résultat, le Séville il obtient 30 points et le Cabecense avec 25 points.

Fiche techniqueSéville C:Pablo Vázquez, Capi, Pavon, Otero, Juanma, Diego, Francis, Juanmi, Manzorro, Néstor et JacoboCabecense:Iván Casas, Gonzaga, Francis, Jose Mari, Torres, Luna, Lobo, Carlos García, Leon, Ismael Maruja et José CarlosStade:José Ramón Cisneros Palacios Sports CityButs:Diego (1-0, min.6) et Francis (1-1, min.78)