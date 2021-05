Sevilla C gagne 1-2 dans le fief de Conil

19/05/2021 à 23:37 CEST

le Séville a joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de mercredi dernier au Champ municipal Jose António Pérez Úreba. le Conil voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Coria par un score de 0-1, cumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Séville C a remporté 1-2 à l’extérieur de son dernier match de la compétition contre le Lebrijana. Après le résultat obtenu, l’équipe Conileño est troisième, tandis que le Séville C’est le premier après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe sévillane, qui a inauguré le lumineux avec un but de Manzorro à la 11e minute. Conil à travers un peu de Luque à la 26e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

La deuxième partie du match a commencé de manière excellente pour lui Séville C, qui a profité du jeu pour franchir le filet de son rival avec un but de Guti à 55 minutes, terminant le match avec un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Conil a donné accès à Ureba Oui Ramirez pour Manolete Oui Luque, Pendant ce temps, il Séville a donné le feu vert à Jaime Lopez, Diego, Grand frère, Juanma Oui Pavon pour Manzorro, Guti, Juan Andres, Ilies Oui Peñarroya.

Dans le duel, l’arbitre a averti avec six cartons jaunes uniquement à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Lebron, Luque, pommier, Molina, Gomez Oui Fran paul.

Avec ce résultat, le Conil il obtient 27 points et le Séville il monte à 34 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Conil est contre lui Castilleja CF, Pendant ce temps, il Séville C fera face au Arcs.

Fiche techniqueConil:Fran, Pablo Ureba, Fran Paul, Gomez, Mario Sanchez, Cuenca, Javi Tamayo, Manolete (Ureba, min 65), Manzano, Luque (Ramirez, min 80) et MolinaSéville C:Pablo Vázquez, Juan Andrés (Nano, min 85), Otero, Peñarroya (Pavon, min 85), Capi, Ilies (Juanma, min 85), Juanmi, Guti (Diego, min 71), Manzorro (Jaime Lopez , min.46), Jacobo et NéstorStade:Champ municipal Jose António Pérez ÚrebaButs:Manzorro (0-1, min.11), Luque (1-1, min.26) et Guti (1-2, min.55)