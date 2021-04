Sevilla Femenino a battu l’Atlético de Madrid Femenino à domicile

18/04/2021 à 13:42 CEST

le Séville a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Athlétisme ce dimanche dans le Jésus Navas. Après le résultat obtenu, l’équipe de Séville est huitième à la fin du match, tandis que le Athlétisme est septième.

Le match a commencé de manière excellente pour l’équipe de Séville, qui a sorti la lumière avec un but de Ana Franco à la 11e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Atlético de Madrid Féminin, qui a égalé la réunion avec un peu de Laurent à la 52e minute. Cependant, l’équipe locale a mis son équipe en avant grâce à un but de Zenatha Coleman dans la minute 57. Mais plus tard, l’équipe de matelas a réalisé l’égalisation grâce à un but Tounkara à la 91e minute. Séville Féminin avec un nouvel objectif de Zenatha Coleman, qui a ainsi réalisé un doublé dans le temps additionnel, précisément en 92, mettant ainsi fin au duel sur un résultat final de 3-2.

Pendant le jeu, toutes les modifications possibles ont été apportées. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Amparito, Zenatha Coleman, Karlenäs, Rachel Pinel Oui Echeverri remplacer Ana Franco, Virgy, Barge, ananas Oui Alésages, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Alejandra Bernabé, Ajibade, Laurent, Bonetti Oui Van Dongen, qui est entré par Strom, Image de balise Claudia Iglesias, Les saints, Njoya Oui Laia.

L’arbitre du match a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Karlenäs Oui Almudena et par le Athlétisme réprimandé Ludmila Da Silva.

Avec cette victoire, l’équipe de Cristian Toro classé huitième avec 36 points à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Sanchez Vera il s’est classé septième avec 42 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Rayo Vallecano Femmes, Pendant ce temps, il Atlético de Madrid Féminin jouera contre lui Barcelone Femmes.

Fiche techniqueSéville femmes:Noelia R., Aivi Luik, Lucía, Almudena, Bores (Echeverri, min.77), Virgy (Zenatha Coleman, min.54), Nago C., Pina (Raquel Pinel, min.77), Gabarro (Karlenäs, min. 67), Payne et Ana Franco (Amparito, min 54)Atlético de Madrid Femmes:Peyraud, Laia (Van Dongen, min 67), Tounkara, Strom (Alejandra Bernabé, min 46), Ntambwe, Claudia Iglesias (Ajibade, min 46), Mesi, Amanda, Santos (Laurent, min 46), Ludmila Da Silva et Njoya (Bonetti, min.46)Stade:Jésus NavasButs:Ana Franco (1-0, min.11), Laurent (1-1, min.52), Zenatha Coleman (2-1, min.57), Tounkara (2-2, min.91) et Zenatha Coleman (3 -2, min. 92)