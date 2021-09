Sevilla Femenino et Madrid CFF se partagent les points et font match nul 2-2

29/09/2021 à 19h30 CEST

Les Séville et le Madrid ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce mercredi dans le Jésus Navas. Les Séville Femmes Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Société Royale Féminine par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Madrid CFF gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Rayo Vallecano Femmes dans son fief et le Grenade Ténérife loin, par 4-2 et 1-2 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est placée en douzième position, tandis que la Madrid il est resté à la sixième place à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Séville Femmes, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Payne. Après cela, la première partie s’est terminée par un résultat de 1-0.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Madrid CFF, qui a mis la cravate avec un peu de Monique à la 52e minute, mais l’équipe de Séville a donné l’avantage à son équipe grâce à un but de Otermin à la minute 58. L’équipe visiteuse a mis les tables au moyen d’un but de Geyse à la 74e minute, mettant fin à la confrontation avec le score de 2-2.

Pendant le match, il y a eu des mouvements sur les bancs. Cristian Toro, technicien des locaux, a donné accès à Almudena, Ana Franco, Nago C., Déborah et Martinez pour Gaitan, Zenatha Coleman, Vasconcelos, Nazareth et Otermin, Alors que dans le Madrid, Oscar Fernández remplacé Chikwelu, Laurita et Lucie Pardo pour blond, Bonseconde et Geyse.

L’arbitre a donné un carton jaune à Lucie et Nazareth par le Séville déjà Gabriela nunes par l’équipe madrilène.

En ce moment, le Séville il reste deux points et le Madrid avec sept points.

Le lendemain, l’équipe de Cristian Toro affrontera contre Valence Femmes, Pendant ce temps, il Madrid CFF Óscar Fernández lui fera face Sportif Madrid.

Fiche techniqueSéville femmes :Sullastres, Echeverri, Lucía, Otermin (Martinez, min.76), Nazaret (Débora, min.65), Gaitán (Almudena, min.46), Cahynova, Vasconcelos (Nago C., min.61), Zenatha Coleman (Ana Franco, min.46), Payne et GabarroCFF de Madrid :Paola, Mônica, Martínez, Itzi, Antônia, Estela, Rubio (Chikwelu, min.69), Bonsegundo (Laurita, min.80), Kerolin, Gabriela Nunes et Geyse (Lucía Pardo, min.92)Stade:Jésus NavasButs:Payne (1-0, min. 40), Mônica (1-1, min. 52), Otermin (2-1, min. 58) et Geyse (2-2, min. 74)