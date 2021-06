Sevilla Femenino s’impose face au Real Betis Féminas (2-0)

05/06/21 à 20:03 CEST

le Séville a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Bétis ce samedi dans le Jésus Navas. le Séville Femmes Il a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Grenade Ténérife par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Réel Bétis a récolté un match nul à un contre le Rayo Vallecano Femmes, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Séville est huitième, tandis que la Bétis il est douzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Séville Femmes, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score sur un but de manque de Barge, terminant ainsi la première période avec le résultat de 1-0.

Après la mi-temps du duel est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Zenatha Coleman à la 71e minute.Enfin, le match s’est terminé sur un score de 2-0.

Pendant le match, les deux équipes ont utilisé tous leurs changements. Par le Séville ils sont entrés du banc Zenatha Coleman, Echeverri, Maite, taureau Oui Rachel Pinel remplacement Vierge, Ana Franco, Barge, Amparito Oui ananas, tandis que les changements par le Bétis Ils étaient Laura Moreno, Sauveur, Altuve, Lucie Mendez Oui Abam, qui est entré par Nana, Otermin, Mari paix, Dorine Oui Ana gonzález.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Barge Oui Vierge, du Séville et quatre à Nana, Mari paix, Paula Perea Oui Vallée, du Bétis.

Avec cette victoire, l’équipe de Cristian Toro classé huitième avec 42 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Juan Carlos Amorós il a été placé à la douzième place avec 31 points.

Le lendemain, l’équipe sevillista jouera à l’extérieur contre Club Athlétique Femmes, Pendant ce temps, il Réel Bétis cherchera la victoire à domicile contre lui Deportivo Abanca.

Fiche techniqueSéville femmes :Noelia R., Aivi Luik, Almudena, Amparito (Toro, min.75), Lucía, Virgy (Zenatha Coleman, min.63), Nago C., Pina (Raquel Pinel, min.89), Ana Franco (Echeverri, min. .63), Payne et Gabarro (Maite, min.75)Real Betis Féminas :Gérard, Dorine (Lucía Méndez, min.80), Valle, Paula Perea, Nana (Laura Moreno, min.61), Ana González (Abam, min.87), Sosa, Otermin (Salvador, min.61), Rosa Márquez , Andrea Medina et Mari Paz (Altuve, min. 80)Stade:Jésus NavasButs:Gabarro (1-0, min. 45) et Zenatha Coleman (2-0, min. 71)