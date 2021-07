Séville a battu Coventry avec la proéminence du jeune Iván Romero

17/07/2021 à 21h40 CEST

.

Le Sevilla Fútbol Club a terminé son premier match de cette pré-saison avec une nette défaite en battant Conventry City, une équipe de la deuxième division anglaise, 4-0 lors d’un affrontement organisé au complexe Pinatar Arena et dans lequel le Julen lopetegui Ils ont été de loin supérieurs du début à la fin malgré les nombreux tests effectués et dans lesquels l’équipe de jeunes a occupé le devant de la scène. Ivan romero, avec deux buts.

Avec Oscar Rodriguez Agissant comme avant-centre, un poste qui n’est pas le sien, les Hispaniques ont très vite pris les devants au tableau d’affichage, notamment à la 6e minute, avec un but contre son camp inscrit par le défenseur central. Jean pask avec une touche malheureuse pour son équipe après un corner.

Malgré la plus grande domination sevillista à la mi-temps, l’avantage minimum a été atteint, qui a été augmenté au début de la seconde mi-temps avec un but du Marocain Oussama Idrissi, avec la grande exécution d’une faute directe.

Ivan, avec deux buts dans l’intervalle de six minutes, a conclu la victoire en faisant la passe 3-0 de Carlos Allvarez et dribble le gardien de but en 66 et le final 4-0 montrant à nouveau son nez de finition en 72.

Du petit point négatif que le jeu a laissé étaient les désagréments subis par le Brésilien Fernando Reges, ce qui l’a fait se retirer plus tôt que prévu.

Parmi les faits saillants de la réunion figure le lancement de Juanmi García, le jeune défenseur qui est le fils du gardien de Cartagena du même nom qui était international avec l’Espagne.

Feuille de match

Sevilla Fútbol Club : Bono, Jesús Navas, Sergi Gómez, Fernando, Rekik, Juanlu, Jordán, Rakitic, Suso, Oliver Torres et Rodscar Rodríguez. Dmitrovic, José Ángel, Aspar, Juanmi, Pablo Pérez, Pedro Ortiz, Johansson, Pozo, Idrissi, Carlos Álvarez, Iván Romero, Ocampos et Munir ont également joué.

Coventry City : Wilson, DaCosta, McFadzean, Pask, Eccles, Burroughs, Allen, Hamer, Sheaf, Gyokeres et Waghorn. Moore, Walker, Shipley, Howley, Rowe, Bapaga et Jodi Jones ont également joué.

Buts : 1-0. Minute 6 : Pask, but contre son camp. 2-0. 50e minute : Idrissi. 3-0. Minute 66 : Ivan. 4-0. Minute 72 : Ivan.

Arbitre : José David Martínez Montalbán, du comité murcien.

Incidents : Match amical joué sur le terrain principal du complexe Pinatar Arena sans spectateurs.