Séville a laissé échapper une séquence de deux mois sans perdre

04/05/2021 à 14:35 CEST

le Séville a subi une dure défaite par le minimum avant le Club athlétique ce lundi, quelque chose qui l’éloigne de la possibilité de se battre pour le titre dans le Ligue de Santander. De cette façon, il a laissé échapper une séquence de victoires de deux mois sans perdre et a pris un dur coup de réalité après une période où il rêvait de tout.

Sept victoires et deux nuls cumulent ceux de Julen lopetegui avant la visite du Sportif au Ramón Sánchez Pizjuán. Cette séquence lui a permis d’atteindre la dernière ligne droite de La Ligue avec des options pour tout et une place dans la prochaine phase de groupes de Ligue des champions sous le bras. La défaite de lundi enlève presque toutes les chances de terminer premier, même si en nombre cela n’est toujours pas exclu.

Ainsi s’est terminée la belle séquence d’une équipe qui a débuté le mois de mars gravement blessé. L’élimination cruelle en demi-finale de la Copa del Rey avant le Barcelone et vaincre devant lui Borussia Dortmund au Ligue des champions ils l’ont laissé très touché, provoquant des pertes en championnat contre Barcelone Oui Elche. Cependant, lorsqu’il a commencé à concentrer toute son attention sur la compétition nationale, il a commencé à enchaîner victoire après victoire.

C’était précisément après la défaite de Elche quand Séville est réapparu. Et c’est que la dynamique sensationnelle a commencé lors du retour de la Ligue des champions à Dortmund où, malgré leur élimination, ils ont égalisé à deux et se sont battus jusqu’au bout pour forcer l’extension. Plus tard, le derby viendrait contre lui Betis, que ceux de Lopetegui résoudraient dans un but de Youssef En-Nesyri.

Un match en attente contre lui est venu à nouveau Elche, bien que les choses aient changé. Les Andalous ont gagné 2-0 et ont ensuite récolté un match nul Valladolid, qui avait en fait un goût de triomphe en atteignant l’égalisation à la dernière minute grâce à un but de Lier, qui était monté pour finir à la fin du match.

De là à ce lundi, il y avait cinq matchs gagnés d’affilée, avant Athlète de Madrid (1-0), celtique (3-4), Société réelle (1-2), j’ai soulevé (0-1) et grenade (2-1), avec lequel il a été certifié pour assurer la quatrième place du classement et la possibilité de se battre pour le titre a commencé à être entrevu.

Après la défaite contre l’Athletic, l’équipe a quatre matches de championnat devant elle dans lesquels elle peut améliorer son classement et surpasser le record de points établi lors de la saison 2014-15, au cours de laquelle elle a atteint 76 points. Pour battre cette marque, vous devez obtenir sept des douze qui sont encore à gagner.

Les hommes de Julen Lopetegui auront un jour de congé ce mardi. À partir de mercredi, ils commenceront à se préparer pour le match de dimanche prochain à Valdebebas avant le Real Madrid, où l’entraîneur basque ne sera pas sur le point de voir le cinquième carton jaune de la saison face à l’Athletic.