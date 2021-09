Séville a l’interdiction de saisir le moteur à Wolfsburg

28/09/2021 à 22:08 CEST

Roger Payro

Séville s’est retrouvée dans le berceau du sport automobile moderne. Duel sans précédent qui se jouera mercredi soir à Wolfsburg Contre un adversaire avec qui il est interdit de saisir le moteur. Les hommes de Julen Lopetegui sont sortis vivants dès la première journée contre Salzbourg et un autre revers commencerait à compliquer leur chemin pour atteindre les huitièmes. Pour l’instant, le groupe est à égalité. Demain, il est temps de le déniveler.

Au-delà de la pierre d’achoppement européenne précitée, le début du parcours Nervionenses est remarquable. Ils sont troisièmes du championnat et arrivent au match après avoir enchaîné deux victoires importantes : ils ont battu Valence (3-1) et survécu à dix contre l’Espanyol (2-0). Le bilan de ces rencontres a été payé Fernando, quel est le doute pour le rendez-vous en raison d’une gêne musculaire. Ta place pourrait prendre Delaney, sanctionné en championnat, même si le Danois pourrait être sanctionné pour son expulsion évitable lors du dernier match.

Le grand absent de la nuit sera En-Nesyri. L’attaquant marocain est dans la continuité de la version qui a explosé l’an dernier mais a vu le rouge contre Salzbourg lors de la première journée. Cependant, l’attaquant serait également absent en raison d’une blessure et pourrait ne revenir qu’après la pause. Ta place le prendra Rafa mir.

Lamelle par Suso et Papou Gomez par Rakitic sont deux autres modifications que Lopetegui pourrait introduire par rapport à ses onze derniers. La nouveauté de l’expédition déplacée en Allemagne est Olivier Torres, déjà remis de ses problèmes musculaires, tandis que les non-inscrits Gudelj et Idrissi ne sont pas disponibles.

Wolfsburg aura plus d’absences. Bia & lstrok; ek, Otávio, Schlager et William sont absents pour cause de blessure et Brooks est absent pour cause de suspension. Sans eux, Mark Van Bommel, qui a vu comment samedi dernier son équipe a perdu l’invaincu. Hoffenheim est revenu (3-1) et, ajouté au précédent nul contre l’Eintracht (1-1), le leadership n’est plus celui des « loups ».

L’entraîneur néerlandais tente de donner une continuité au projet qui, sous la tutelle d’Oliver Glasner, a obtenu une digne quatrième place lors de la dernière Bundesliga. Cinq ans plus tard, l’équipe de Basse-Saxe défile à nouveau son bouclier à travers la Ligue des champions et il est prêt à défendre bec et ongles sa candidature.

Compositions probables :

Wolfsbourg : Châteaux ; Mbabu, Bornauw, Lacroix, Roussillon ; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Waldschmidt, Ridle Bakou ; Weghorst

Séville : Lier; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Jordanie, Fernando ; Lamela, Papu Gomez, Ocampos ; Rafa mir

Arbitre: Georgi Kabakov (Bulgarie).

Stade: Arène Volkswagen.

Heure: 21h00