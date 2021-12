Séville a une finale européenne en décembre

07/12/2021 à 19:52 CET

pari

Les Séville affronte cette finale après avoir réalisé son première victoire en Ligue des champions 2021/2022 contre Wolfsburg 2-0, ayant ainsi la possibilité de dépendent d’eux-mêmes en ce dernier jour.

Bien sûr, vous devez battre Salzbourg pour assurer sa présence en huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne des clubs.

Ce ne sera pas une tâche facile, puisque devant vous aurez un rival ultra-offensif, jeune, dynamique et qui fera acclamer son public du début à la fin pour atteindre le même objectif que poursuit l’équipe andalouse. Le classement.

Salzbourg affronte cette dernière journée avec le sentiment d’avoir raté son premier « match-ball » après avoir perdu lors de la dernière date contre Lille.

Les Les Autrichiens prouvent depuis des années que leur philosophie est basée sur un football offensif rapide avec des transitions vertigineuses. Avec tout cela, Séville doit prendre des précautions défensives s’il ne veut pas voir le rêve d’être en huitièmes de finale se transformer en cauchemar.

Pour ces raisons, je considère que Séville devra adapter le jeu à son rival et s’attaquer à ses principales lacunes, la défensive. Être conscient que leurs vertus offensives, tôt ou tard, émergeront dans le jeu.

En analysant les options proposées par Betfair pour le match, nous pouvons constater, conformément à ce qui précède, que l’option qui « Les deux équipes marquent un but » Pendant les quatre-vingt-dix minutes réglementaires, vous payez un gros quota de [1.62].

D’autre part, dans ces types de matches, vous devez prendre en compte un facteur crucial, qui à première vue peut sembler intangible mais qui atteint son maximum de splendeur dans ce type de compétition, l’expérience continentale.

En ce point, Séville a un parcours plus long après avoir été une équipe performante et avec des procédures internationales difficiles comme en témoignent ses multiples Ligues Europes réalisées ces dernières saisons.

Pour cette raison, j’accorde un certain favori aux Espagnols qui devrait se refléter dans les moments de plus grande tension de la fête et cela peut se traduire par l’option offerte par l’outil « Combipartite » où nous pouvons sélectionner « Vainqueur du match : Séville ou match nul et plus de 1,5 but dans le match » à acompter [1.65].

