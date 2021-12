Séville accueille l’Atlético de Madrid, nous analysons leurs données décisives !

17/12/2021 à 19:56 CET

pari

Buts marqués

Les deux équipes ont marqué 25 buts cette saison, soit un ratio de 1,56 buts par match. Ce chiffre permet aux deux équipes d’être dans le Top 5 des buts marqués.

Objectifs attendus, xG

Comme vous l’avez vu, les deux équipes ont une plage de score élevée, en plus, elles marquent plus de buts que prévu avec le danger des tirs. C’est-à-dire que les deux équipes ont un xG inférieur. L’Atlético de Madrid a généré un xG de 22,4 et a marqué 25 buts. Séville le surpasse, a généré un xG de 20,4 et a marqué 25. Ce sont des équipes avec beaucoup de qualité en définition !

Buts contre et la suprématie de Séville

Qu’en est-il de Séville et des buts encaissés, c’est fou. C’est l’équipe qui a reçu le moins de buts de LaLiga Santander. Ils ont marqué 11 buts, soit 0,69 par match.

Paradoxalement, ces buts encaissés jusqu’à cette saison étaient l’un des points forts de l’Atlético, mais cette année c’est la onzième équipe de LaLiga à avoir marqué le plus de buts, avec 18, 1,13 par match.

Tirs contre et problème de matelas dans le but

Les deux équipes ont de loin le moins de tirs au but récemment de toute la compétition. L’Atlético reçoit en moyenne deux tirs par match. Séville 2.5. Ce sont des données très faibles et la chose habituelle serait que les deux reçoivent peu de buts, comme Séville, mais rappelez-vous que nous avons analysé les buts contre l’Atlético et ceux-ci sont dans la moyenne de la compétition.

C’est ici que, encore une fois, nous confirmons que l’Atlético est l’équipe de LaLiga avec le pire % d’arrêts de la compétition. Jan Oblak a arrêté 54,5% des occasions qui l’ont généré. Cependant, sur les 14 matchs auxquels il a joué, Bono a arrêté 75,6% des tirs au but contre lui, entrant dans le Top 5 de la compétition à cet égard.

Vous pourriez penser que le danger des occasions contre chacun est également différent et que pour cette raison Jan Oblak reçoit plus, mais non. Selon le PsxG, la probabilité qu’un gardien de but arrête un tir, le gardien de but athlétique aurait dû recevoir beaucoup moins de buts qu’il n’en a réellement concédé. Bono s’est arrêté au-dessus des buts qui étaient attendus contre.

Bien que nous devions garder à l’esprit que la participation de Jan Oblak à ce grand jeu n’est pas garantie.

Artillerie et finitions

Il est intéressant de savoir ce qui arrive aux deux équipes avec les buts encaissés. Mais pour contraster, il est également important de savoir comment ils génèrent les deux ensembles.

Bien que l’Atlético termine le plus, en général, c’est Séville qui termine le plus au but. Andalous 4,3 fois par match, Atlético 4,2. Ces deux données placent les deux équipes dans le Top 3 des buts par tir cadré de la compétition.

Il est important d’ajouter que leurs façons de générer sont différentes. L’Atlético est la troisième équipe qui génère les passes les plus réussies jusqu’au dernier tiers. Séville, quant à lui, occupe la dixième place de ce critère. Des jeux différents, des scores similaires !

En conclusion, on sait qu’il s’agit de deux équipes de tir et de buteurs. Qui génèrent le danger et le matérialisent. Mais l’un est le moins marqué de la compétition et les autres reçoivent bien plus que nécessaire. Voici la clé, comme cela s’est produit au Real Madrid – Atlético ! Dans lequel nous étions à nouveau précis avec nos prévisions.

MATCH : Plus de 1,5 buts [1.45] + Ángel Correa plus d’1 coup entre les 3 couleurs [1.83] + Joueur Rafa Mir avec 3 coups ou plus [1,33] = [4.03]