Séville accueillera le gala des Laureus Awards le 6 mai

15/04/2021 à 11h05 CEST

Les prix Laureus de 2021 déménage à Séville, ville qui accueillera la remise virtuelle des prix le 6 mai.

Le gala ainsi que les présentations et les nouvelles connexes seront disponibles pour les médias du monde entier et seront diffusés sur les plateformes de médias sociaux de Laureus.

Laureus a sélectionné Séville pour ce gala pour recueillir l’essence de la culture et de la passion espagnoles. Séville célèbre également cette année le cinquième centenaire du premier tour du monde avec Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano.

Dans cette édition, marquée par la crise sanitaire, avec l’accent mis par Laureus sur le «sport pour le bien», il y aura des récompenses supplémentaires qui raconteront des histoires inspirantes de ceux qui ont travaillé sans relâche pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les athlètes qui ont utilisé leurs positions d’influence pour lutter pour la justice sociale et les causes humanitaires seront également mis en avant..

La famille Laureus s’étend sur tous les continents et est un réseau inspirant et ciblé de membres, d’ambassadeurs, d’athlètes, d’organismes gouvernementaux du sport, de fédérations et de supporters publics de l’Académie mondiale du sport – tous s’engagent à soutenir le “ Sport for Good ”.

Juan Espadas, maire de Séville, a déclaré: “C’est un grand plaisir pour nous de rejoindre Laureus pour le Laureus, 2021, surtout à un moment comme celui-ci pour la ville de Séville, qui célèbre le 500e anniversaire de la première circumnavigation de la Terre par Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano. L’expédition quitta Séville en 1519 et revint trois ans plus tard. À partir de ce moment, tous les océans et continents de la planète furent reliés “.