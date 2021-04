22/04/2021 à 17:52 CEST

.

Le président de Séville, José Castro, a confirmé ce jeudi que Séville n’était pas invité à faire partie de la Superliga, lors de la comparution après la réunion au cours de laquelle tous les clubs de la Liga ont rejeté à l’unanimité le projet, à l’exception de l’Atlético de Madrid, de Barcelone et du Real Madrid qui n’ont pas été invités.

“Séville n’a pas été invitée, mais Séville aime gagner son statut sur le terrain. Nous ne pouvons pas détruire la passion. Séville montre sa Séville, ce que nous avons fait et que nous voulons continuer à faire au 21ème siècle. Notre devise «ne jamais abandonner» ne correspond pas à une compétition fermée », a-t-il déclaré.

Castro a défendu que “tous les clubs ont le droit de franchir des étapes sportives et pour cela ils doivent pouvoir être là et ne pas l’être par décret “.

«L’effort doit être récompensé et il est récompensé par la réalisation de choses importantes. C’est une question de travail, de sagesse et de gestion et dans le système actuel, cela peut être fait. Nous gagnons la Ligue Europa depuis longtemps et nous nous qualifions pour la Ligue des champions », a-t-il ajouté.