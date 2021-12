Séville – Barça | Le record que Séville joue contre le Barça

20/12/2021 à 18:08 CET

Le Barça et Séville clôturent leurs années respectives 2021 ce mardi à Sánchez Pizjuán. Ceux de Lopetegui se battront pour clôturer l’année à seulement trois points du leader de la ligue, tandis que ceux de Xavi veulent passer les vacances de Noël dans des positions européennes.

Séville, en plus, se joue contre le Barça power être la meilleure maison des cinq ligues majeures en 2021. Seulement le Inter de Milan a remporté plus de victoires à domicile cette année que les Hispaniques. Les « neoazurri » ont récolté 18 victoires à domicile cette saison.

Séville, la Lazio et le Bayern ont réussi à gagner un match de moins, en tant que locaux, que les Italiens dans les compétitions nationales de 2021. Séville peut égaler les champions actuels de Serie A, bien que les élèves d’Inzaghi puissent rendre l’effort inutile, Eh bien, ils jouent ce mardi contre Turin à domicile.

Ivan Rakitic recevra le Barça avec des chiffres records

Très proche de ses 34 ans (Möhlin, Suisse, 10/03/1988) Ivan Rakitic recevra ses anciens coéquipiers ce mardi à Séville-Barça avec des chiffres record et après avoir signé l’un des buts de la saison contre l’Atlético de Madrid (2-1).

Samedi dernier, il a non seulement marqué un vrai but, mais a également égalé Miroslav Djukic (ancien Deportivo de La Coruña et ancien Valence) parmi les footballeurs des Balkans qui ont disputé le plus de matchs en Ligue. S’il joue contre le Barça, comme on pouvait s’y attendre, il détiendra ce record en solo en battant le légendaire défenseur serbe.