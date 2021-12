Séville, Betis, Real Sociedad et Majorque, sur le ring dans la coupe

30/11/2021 à 20:07 CET

.

Séville commence la route de la Coupe, un tournoi qui compte neuf finales à son palmarès dont il a remporté cinq, avec un match nul au stade L’archange devant Cordoue, historique venu à moins mais voulant refaire surface à partir de la quatrième catégorie nationale et qui se réjouit de faire partie de ceux qui surprennent périodiquement et assomment une « première », en l’occurrence également courante dans les compétitions européennes.

Les sevillistas, qui ont perdu la saison dernière en demi-finale contre Barcelone dans un match nul qui s’est décidé dans une prolongation, arrivent à ce rendez-vous, comme tous ceux qui commencent comme favoris dans les pronostics, avec la prudence de savoir que la passe à un seul jeu est jouée, dans un stade de première classe et avec une foule qui embrassera ses proches.

De son côté, Gimnástica Segoviana ne veut pas simplement « profiter » le match de la Copa del Rey qui affrontera le Real Majorque sur le terrain de La AlbueraIl s’agit plutôt de « mettre un rival dans un compromis », selon les mots de l’entraîneur de l’équipe de Ségovie, Manu González, qui n’exclut pas de surprendre un rival qui veut « aller loin » dans la compétition.

Un autre qui verra l’action est l’équipe Betic. CFI Alicante, l’équipe de Valencia Preferente, entend écrire la page la plus brillante de sa courte histoire dans le match qui lui fera face ce mercredi à Alcoy contre le Real Betis, un rival qui a marqué ce tournoi comme l’un des objectifs de la saison.

La rencontre, qui a lieu dans le domaine d’El Collao de AlcoyAprès avoir été déclaré inapte par la Fédération royale espagnole de football, le stade Antonio Solana d’Alicante sera une opportunité en or pour un club qui, depuis sa fondation en 2014, évolue dans les catégories régionales.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Enfin, le stade de Gran Canaria accueillera un match historique pour le modeste CF Panadería Pulido San Mateo, une équipe de Gran Canaria débutant cette saison dans la deuxième RFEF, qui Ils affronteront la Real Sociedad, un grand de LaLiga Santander et champion de ce tournoi en 2020.

Le match ne pouvait pas mieux tomber pour l’équipe entraînée par l’espagnol-vénézuélien Juan Carlos Socorro, que dimanche dernier, et Après presque trois mois de compétition, il a fêté sa première victoire historique dans la deuxième RFEF et aussi à l’extérieur, par 1-2 contre Antequera, ce qui a encore accru l’estime de soi de certains joueurs qui vivront le match le plus important jamais joué.