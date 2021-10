Séville, coincée à Vigo à cause du brouillard

18/10/2021 à 00h07 CEST

Séville, qui avait prévu de rentrer chez lui ce soir après avoir disputé son match de championnat contre le Celta, devra passer une nuit de plus à Vigo. Selon le club lui-même, le vol n’a pas pu décoller à cause du brouillard et ils devront prolonger leur voyage jusqu’à demain.

Une circonstance qui modifiera probablement les plans de Lopetegui pour l’important affrontement mercredi à Lille de la phase de groupes des Champions. En fin d’après-midi, l’équipe andalouse a publié un message sur ses réseaux sociaux indiquant la raison du retard de l’expédition ainsi que la date de retour prévue :

Le brouillard empêche notre vol de décoller. Nous retournerons à Séville demain. #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/JgEBnDh3Bf – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 17 octobre 2021

Séville a quitté Balaídos avec une victoire importante dans son casier, grâce au seul but qu’il a marqué Rafa mir Dans la seconde moitié. Ainsi, ils retrouvent les bons sentiments loin de Sánchez Pizjuán, trois jours seulement avant de se rendre en France.