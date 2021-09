Séville commence la route contre un Salzbourg imparable dans la ligue autrichienne

13/09/2021

Séville entame sa septième apparition en phase de groupes de la Ligue des champions avec l’envie de partir du bon pied vers les huitièmes de finaleBien que leur premier obstacle soit Salzbourg, un rival qui arrive à Sánchez Pizjuán mardi avec sept victoires complètes dans le championnat autrichien.

L’équipe que Julen Lopetegui entraîne également Il a bien débuté en Liga, avec deux victoires et un nul, mais il affronte l’épreuve moins abattu après la pause en raison des engagements des équipes nationales et le conflit qui a surgi entre les clubs et la Conmebol.

Les sevillistas ont joué leur dernier match officiel le 28 août, à Elche (1-1), et depuis lors jusqu’à onze joueurs restants avec leurs équipes respectives -les Argentins Gonzalo Montiel, Marcos Acuña et Papu Gómez, les Serbes Marko Dimitrovic et Nemanja Gudelj, les Marocains Yassine Bono, Munir El Haddadi et Youssef En-Nesyri, le Suédois Ludwig Augustinsson, le Danois Thomas Delaney et le Français Jules Koundé-.

Tous s’entraînent déjà sous les ordres de l’entraîneur du Gipuzkoan, le dernier d’entre eux les Argentins, qui l’a fait samedi pour la première fois après leur départ, et en principe tous les onze sont en forme physique. Cependant, le milieu de terrain Gudelj sera démis de ses fonctions, tout comme l’ailier droit néerlandais nationalisé marocain, Oussama Idrissi, qui n’a pas été engagé par le club pour cette phase de la compétition..

A ces exceptions près, Lopetegui peut compter sur l’ensemble de l’effectif après l’ailier argentin, Lucas Ocampos, je travaille déjà pendant des jours au rythme de ses compagnons après avoir surmonté une blessure qui l’a empêché de faire ses débuts cette saison. Le milieu de terrain Óliver Torres est un autre de ceux qui ont surmonté l’inconfort physique qui l’a diminué pendant des semaines, avec ce que l’entraîneur basque devra choisir, bien que tout indique qu’il ne réservera aucun des joueurs de base de son schéma.

Avec un engagement clair en faveur de la formation de jeunes talents, Les armes principales de Salzbourg contre l’équipe de Julen Lopetegui seront le milieu de terrain américain toujours actif, Brenden Aaronson, et le partenaire offensif de Benjamin Sesko et Karim Adeyemi, qui comptent 6 et 7 buts cette saison dans leurs casiers respectifs.

Capable des meilleurs de la compétition nationale et des pires d’Europe, l’équipe autrichienne cherchera à résoudre ses problèmes défensifs pour obtenir un bon résultat qui lui permette de mettre sa continuité sur les rails de l’actuelle Ligue des champions, mais l’un de leurs centraux, Maximilian Wöber, est sorti avec une maladie du dernier match de la compétition nationale et il n’est pas clair que l’ancien joueur de Séville joue dans ce qui était auparavant sa maison.