Séville confirme le départ de Bryan Gil à Tottenham

26/07/2021 à 14h48 CEST

sport.es

Le FC Séville et le Tottenham Hotspur de la Premier League ont conclu un accord pour le transfert du joueur de Barcelone Bryan Gil à la tenue londonienne. Bryan, qui est concentré au Japon avec l’équipe espagnole de football qui participe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a passé la dernière saison et demie en prêt au CD Leganés et au SD Eibar, respectivement.

Bryan Il s’est retrouvé dans la carrière sevillista avec 12 ans, dans la catégorie juvénile. Après être passé par les enfants et les cadets, en 2017/18, il a sauté dans la division junior d’honneur, avec laquelle il a fait ses débuts en UEFA Youth League avant de céder sa place à Séville Atlético. Lors de sa première année en Segunda B, il a ajouté 24 matchs, quatre buts et six passes décisives, ce qui a précipité ses débuts en Primera cette même campagne sous le commandement de Pablo Machin. Ses débuts ont eu lieu dans la remise d’un Séville-Atlético, le jour des Rois mages 2019. Il a clôturé cette saison avec onze matchs en Primera, une passe décisive à Zorrilla et un but dans la raclée du Rayo à Nervión le 25 avril, ce qui l’a fait le premier joueur né au 21e siècle à marquer dans la plus haute catégorie du football espagnol. Il a également joué deux matchs de Coupe.

En 19/20, en tant que membre à part entière de l’équipe première, il a disputé deux matches de championnat, un en Coupe et quatre en UEL, marquant et aidant lors de la victoire à domicile contre Qarabag. Sur le marché d’hiver, il est parti en prêt au CD Leganés à la recherche de minutes, et bien qu’il n’ait pas pu éviter le déclin du club de concombre, il a joué onze matchs et a marqué un but lors de la dernière journée contre le Real Madrid, lors de ses adieux à Butarque. . La saison dernière 2020/21, après avoir joué contre Cadix lors de la journée d’ouverture, Bryan Il a été prêté à SD Eibar, où il a joué un rôle très important et a joué 28 autres matchs en Liga. et un autre en Coupe, marquant quatre buts et distribuant trois passes décisives.

Son bon niveau dans l’équipe d’Ipurúa lui a permis, après être passé par toutes les catégories inférieures d’Espagne, de faire ses débuts avec l’aboluta le 25 mars contre la Grèce, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022. Plus tard, il a également joué un match officiel contre la Géorgie. et un match amical contre la Lituanie. Bryan se concentre actuellement avec l’équipe olympique à Tokyo 2020. Merci au FC Séville à Bryan Gil son dévouement tout au long de ces années et lui souhaite la meilleure des chances à Tokyo et dans sa nouvelle étape en Angleterre.