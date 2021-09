Séville de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

in

28/09/2021

Act à 11:26 CEST

Ronald Gonçalves

est Mercredi, continuera 2e journée de la nouvelle édition du UEFA Ligue des Champions, nous permettant de profiter d’une confrontation entre les Wolfsbourg et le Séville dans le cadre de Groupe G qui doit avoir lieu à la Volkswagen Arena.

Ainsi, dans un premier temps, il convient de souligner l’ensemble des Marc van Bommel arrivera au différend après avoir noué ses débuts, où partager le résultat avec Lille (0-0). En conséquence, ils partagent la deuxième place du tableau, en ajoutant 1 point et avec +0 dans le différentiel de buts.

En revanche, ceux dirigés par Julen lopetegui ils enregistrent aussi un match nul avec Salzbourg (1-1), afin qu’ils arrivent à la réunion en partageant le première place du groupe avec 1 point et +0 dans le différentiel de buts.

HORAIRE ET O REGARDER LE MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA TÉLÉ

Le match entre Wolfsbourg et le Séville de Jour 2 de la Ligue des Champions 2021 – 2022 aura lieu ce Mercredi 29 septembre à 21h00, et peut être apprécié en Espagne grâce à la diffusion de Movistar Ligue des Champions 5 et Movistar +.