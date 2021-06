“Séville en été, c’est pour une bière, pas pour le foot”

15/06/2021 à 22:46 CEST

L’ancien entraîneur espagnol a analysé sur Radio Marca le premier match de l’Espagne en Eurocup, dans lequel, bien qu’ils aient été supérieurs à la Suède, ils n’ont pas pu passer d’un match nul à 0. Pour Clemente, le facteur de jouer à domicile a été contrecarré par le fait que le climat vécu à La Cartuja : “J’aime Séville en été pour boire une bière, mais jouer au foot c’est s’allier avec l’ennemi“.

En se concentrant sur le match, il a reconnu le bon jeu joué par La Roja et comprend que le premier match est le plus compliqué de tous : « Le premier match de la phase de groupes est toujours compliqué car c’est la peur de perdre et de ne pas prendre de risques excessifs. . C’est le plus tactique de tous, il y a un peu de peur“.

L’Espagne a essayé de toutes les manières possibles, mais le ballon n’a pas voulu entrer : “Je félicite Luis Enrique pour le travail d’hier, nous avons déjà un point“.

L’une des raisons était le manque de réussite de Morata devant le but, mais il voulait casser une lance en sa faveur : “Je ne comprends pas les sifflets à Morata. Je le remettrais samedi, à moins qu’il ne me dise qu’il ne se sent pas bien.”