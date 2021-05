Séville et Alavés, pour la touche finale d’une bonne année

23/05/2021 à 8h00 CEST

Séville et Alavés clôturent ce dimanche (21h00) LaLiga Santander 2020-21 avec le dernier match de championnat de la saison, sans rien en jeu, sauf la possibilité de battre leur record de points dans le cas de Séville, mais dans le qui le fera essayez de mettre une touche finale brillante à une bonne année.

La Séville de Julen lopetegui Il arrive à ce duel avec une saveur d’adieu, avec les devoirs accomplis après une saison plus que remarquable, avec son deuxième billet consécutif pour la Ligue des champions en poche cinq jours avant la fin de la Ligue.

Dans le cas d’Alavés, refait surface par la main d’un technicien, Javi calleja, qui a déjà annoncé qu’il continuerait la saison prochaine, fait face à sa visite chez un Ramón Sánchez-Pizjuán qui a historiquement été fatal avec la tranquillité de rester en Première Division, une année de plus, garantie.

Séville, pour le record de points

Les joueurs de Séville, après une année très exigeante qui a débuté avec la Super Coupe d’Europe perdue face au Bayern Munich, ont un arrière-goût doux-amer d’une saison exceptionnelle au cours de laquelle ils ont été renversés sur la cloche de la finale de la Coupe par un but. de Barcelone, mais dans lequel ils sont devenus de solides prétendants au titre jusqu’à ce que ce rêve s’est évanoui au cours des quatre derniers jours.

L’équipe du quartier de Nervión, qui a montré qu’elle marchait sur la voie de la croissance, a vu ce rêve s’évaporer après avoir perdu à domicile contre l’Athletic Club (0-1) et, bien que plus tard, elle a fait match nul sur le terrain du Real Madrid (2 – 2) et battu Valence (1-0), a subi un revers il y a une semaine avec la défaite concédée à Villarreal (4-0) dans un match rare et dans lequel il a succombé en seconde période.

Même ainsi, Séville, comme le dit sa devise, «n’abandonne jamais» et veut écarter un parcours brillant, en l’absence de rendez-vous plus décisifs ou définitifs, de la meilleure façon possible. Cela a été précisé Lopetegui, qui cherchera le record de points du club andalou en Liga.

L’entraîneur basque prévoit des changements dans le onze, avec la possibilité que le but tchèque Vaclík Soyez le partant pour dire au revoir à son parcours en tant que joueur de Séville et aussi en défense des sanctions du défenseur central brésilien Diego Carlos et l’arrière gauche argentin Marcos Acuña, à qui ils fourniraient Sergi Gomez Oui Écuyer, et peut-être dans le noyau avec le croate Rakitic, Jordan et l’Argentine Papu Gomez avant la peine du brésilien Fernando Reges.

Pour profiter du salut

Avec le salut dans ta poche Image de balise Javier Calleja pourrait donner l’alternative au moins commun dans ce jeu. Iñigo Cordoba, Rodrigo Ely, Javi López Oui Jorge Franco «Burgui & rdquor; Ils seront exclus en raison d’une blessure, et le Brésilien non plus Deyverson Silva, qui a conclu son prêt cette semaine, alors qu’il reviendra dans l’équipe Edgar Mendez après avoir purgé un match de pénalité.

Les Albiazules chercheront à maintenir le niveau affiché dans une dernière ligne droite de la ligue record qui les a aidés à continuer dans l’élite pour la sixième saison consécutive, un chiffre qu’il n’a jamais atteint en 100 ans d’histoire.

Les 15 points sur 24 possibles atteints par le Glorieux depuis l’arrivée de Javi calleja, ils les placent comme l’une des équipes les plus en forme à la fin du championnat et cela a été corroboré lors du dernier match joué à Mendizorroza contre Grenade, qui s’est terminé par un 4-2 pour les Alavesistas.

L’entraîneur de Madrid choisira de donner une chance aux autres joueurs, en commençant par le but, où Image de balise Fernando Pacheco laissera son poste à Antonio Sivera.

Ces changements auront lieu dans toutes les lignes de l’équipe albiazul et il est probable que Alberto Rodríguez «Tachi & rdquor; le jeu commence au centre de l’arrière.

Manu Garcia et l’équipe de jeunes Abdallahi Mohamed pourrait former une paire au milieu de terrain, tandis que Edgar Mendez Oui Facundo Pellistri pourrait occuper les groupes avec Borja Sainz et le suédois John Guidetti sur le point.

Alignements probables

Séville: Vaclík; Jesús Navas ou Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Escudero; Jordán, Rakitic, Papu Gómez; Suso, En-Nesyri et Ocampos.

Alaves: Sivera; Ximo, Tachi, Laguardia, Duarte; Manu, Abdallahi, Pellistri, Édgar; Borja Sainz et Guidetti.

Arbitre: Isidro Díaz de Mera (C. Castellanomanchego)

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Heure: 21 h 00