Séville et River Plate négocient pour Gonzalo Ariel Montiel

11/08/2021 à 13:22 CEST

Séville doit fermer dans les trois prochaines semaines, les renforts que vous souhaitez ajouter à l’équipe pour la saison 21-22. L’entraîneur Julen lopetegui a demandé à deux hommes d’obtenir couvrir la zone défensive, en plus de couvrir les pertes de Sergi Gómez et Jules Koundé. Et tôt mardi matin, heure espagnole, a sauté en Argentine la nouvelle que Séville s’intéresse à Gonzalo Montiel, l’une des figures de River Plate.

Séville et River Plate sont proches de signer le transfert au club andalou de l’arrière droit argentin Gonzalo Ariel Montiel, pour qui l’équipe de Buenos Aires vous recevrez une dizaine de millions d’euros, les sources de l’opération ont informé Efe. Montiel avait la promesse de son club de le laisser partir au cas où une bonne offre sortirait, malgré un contrat avec River Plate jusqu’en juin 2022. Tout pointe vers le joueur se rendra à Séville avant la fin de cette semaine signer un contrat pour le les quatre prochaines saisons, car l’accord entre les deux clubs c’est pratiquement fini.

Formé dans les divisions inférieures de River, Montiel a fait ses débuts en 2016 avec la première liste de «millionnaires» et a depuis contesté 150 matchs officiels, en plus de treize matchs avec l’équipe nationale argentine, avec laquelle il a été proclamé en juillet champion de la Copa América. L’Argentin veut faire le grand saut en Europe et pour cela il a choisi le club andalou.

Lopetegui est conscient que a besoin de nouvelles jambes sur les côtés, depuis l’année dernière l’absence de Jesús Navas pour les blessures qu’il a subies le long du parcours. La signature de Ariel Gonzalo Montiel sera le troisième de Séville lors de ce marché d’été, après que le gardien serbe Marko Dmitrovic, d’Éibar, et aussi d’Argentine Erik lamela, qui est venu dans le cadre de la compensation pour la vente de Bryan Gil à l’anglais Tottenham.