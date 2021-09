Séville et Villarreal, avec tout contre Wolfsburg et United

in

29/09/2021

Le à 20:34 CEST

Séville et Villarreal sont à la recherche de leur première victoire dans cette édition de la Ligue des champions. Les deux ensembles sortiront avec tout pour dobliant deux rivaux très compliqués à domicile.

Wolfsbourg – Séville

Les Andalous affrontent Wolfsburg, dernier du groupe mais deuxième de Bundesliga avec 13 points sur 18 possibles. Lopetegui, pour vaincre une défense assez solvable, aligne Rafa Mir sur le point, qui fait ses débuts en tant que titulaire en Ligue des champions.

La programmation de Séville :

Bono, Acuña, Diego Carlos, Koundé, Navas, Fernando, Jordán, Papu Gómez, Suso, Ocampos, Rafa Mir

Onze Wolfsbourg :

Châteaux ; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon ; Bakou, Guilavogui, Arnold, Steffen, Lukebaklo ; Weghorst

Manchester United – Villarreal

Villarreal fait de même et visite Old Trafford dans un voyage plus que compliqué. Les ‘diables rouges’ viennent à la rencontre avec le besoin de gagner après la défaite en Suisse. Emery, expert des compétitions européennes, a soulevé la rencontre avec ce onze de départ:

La programmation de Villarreal :

Rulli, Moreno, Torres, Albiol, Foyth, Capoue, Trigueros, Parejo, Pino, Danjuma et Alcacer

Onze Manchester United :

De Géa ; Dalot, Varane, Lindelof, Telles ; Greenwood, Pogba, Bruno Fernandes, MccTominay, Sancho ; Cristiano Ronaldo