Séville Femenino accueille Levante Femenino

11/09/2021 à 11h17 CEST

Les j’ai soulevé voyage ce dimanche à Jésus Navas se mesurer avec Séville dans son deuxième tour de la Primera Iberdrola, qui débutera à 11h00.

Les Séville Femmes atteint la deuxième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Eibar Femmes par un score de 3-2.

Du côté des visiteurs, le Femmes Levante a été imposé à Real Madrid Femmes 4-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Salles de bain, je peins et Ronde Alba, alors il espère répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Séville Femmes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Jésus Navas, se soldant par quatre défaites et un nul en faveur de la Séville Femmes. Le dernier match auquel ils ont joué Séville et le j’ai soulevé dans ce tournoi, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Concernant leur position au classement Primera Iberdrola, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de trois points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec zéro point au classement. De leur côté, les visiteurs comptent trois points et occupent la troisième position du tournoi.