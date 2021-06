Séville Femenino ajoute trois points après avoir battu l’Espanyol Femenino 2-1

in

26/06/2021 à 20h00 CEST

le Séville a gagné 2-1 à Espanyol Femmes ce samedi lors de la dernière journée de la Primera Iberdrola, terminant son temps dans la compétition avec une victoire. le Séville Femmes est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du précédent duel contre Club Athlétique Femmes. Du côté de l’équipe visiteuse, le Espanyol Femmes n’a pas parcouru les tableaux avec un score de 3-3 contre le Madrid CFF. Les locaux, à l’issue du match, se sont classés huitièmes du classement, tandis que les Espanyol Femmes il est resté à la seizième place.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe catalane, qui a ouvert le score grâce à un but de Szymanowski à la 33e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième période a commencé positivement pour le Séville Femmes, qui a mis la cravate grâce à un peu de Rachel Pinel à la minute 51. L’équipe locale a rejoint à nouveau, renversant le score établissant le 2-1 grâce à un but de Payne à 74 minutes, concluant le duel avec le résultat de 2-1.

Pendant le jeu, toutes les modifications possibles ont été apportées. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Ana Franco, Lucie, Karlenäs, Armengol Oui Abrahamsson remplacement Rachel Pinel, Thérèse Mérida, Vierge, Amparito Oui Payne, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Maya, Laura, Giménez, Nicart Oui Brenda, qui est entré par Soldevila, Sara, Irène, Île d’Elbe Oui Letti.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, ananas Oui Maite de l’équipe locale et Vanegas, Maya Oui Dossey de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

le Séville occupait la huitième place du tableau qualificatif avec 45 points après la dispute de ce match correspondant à la dernière journée de la Primera Iberdrola, tandis que le Espanol il a été placé en seizième position avec 25 points, occupant une place de relégation en deuxième division.

Fiche techniqueSéville femmes :Noelia R., Maite, Echeverri, Toro, Amparito (Armengol, min.83), Pina, Virgy (Karlenäs, min.72), Teresa Merida (Lucía, min.71), Zenatha Coleman, Raquel Pinel (Ana Franco, min. .65) et Payne (Abrahamsson, min.84)Espanyol Femmes :Dossey, Perez, Vanegas, Soldevila (Maya, min.14), Elba (Nicart, min.88), Letti (Brenda, min.89), Szymanowski, Sara (Laura, min.59), Lombi, Irene (Giménez, min.88) et BaudetStade:Jésus NavasButs:Szymanowski (0-1, min. 33), Raquel Pinel (1-1, min. 51) et Payne (2-1, min. 74)