Séville, l’équipe qui a été la plus longue au tableau d’affichage

13/10/2021 à 10h44 CEST

Séville de Julen Lopetegui est l’équipe qui a été la plus longue dans le domaine électronique (39%) lors de ces huit premières journées de Liga, suivie de Grenade (36%) et du FC Barcelone (36%). Les sevillistas, avec un match en attente contre les Catalans, sont quatrièmes de la Liga avec 14 points, seulement trois du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid et de la Real Sociedad, qui co-dirigent le championnat.

Les Andalous, qui la saison dernière se sont battus pour le titre jusqu’à la dernière ligne droite, Ce marché estival s’est renforcé avec des noms intéressants comme Erik Lamela, Rafa Mir ou Thomas Delaney, entre autres. Installés dans le top 4 de la Liga, les supporters de Séville veulent aller plus loin et s’imposer comme une véritable alternative au titre et jouer un bon rôle en Ligue des Champions.

𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 🇪🇸 Villarreal n’a pas du tout été dans une position perdante en 2021-22 jusqu’à présent. C’est le seul club des six grands championnats de l’Euro à avoir ce record. Grenade est 17e du classement, mais a mené pendant 36% du temps ! pic.twitter.com/NYytp1W5fO – L’Analyste (@OptaAnalyst) 12 octobre 2021

D’autre part, Villarreal d’Unai Emery, qui a signé cinq nuls et deux victoires jusqu’à présent, est la seule des 20 équipes qui composent la Liga 2021/22 qui ne sait toujours pas ce que c’est que d’être derrière dans l’électronique.. Seul l’Athletic Club de Marcelino García Toral, l’une des équipes les plus rocheuses du championnat, s’en rapproche en termes de temps de retard au tableau d’affichage (3%).

Grenade, dans la zone inférieure

L’une des données les plus surprenantes est sans aucun doute celle de la Grenade de Robert Moreno : installée à la 17e place de la Liga avec six points et une seule victoire lors des huit premières journées, c’est la deuxième équipe qui devance sa rivale le plus longtemps dans le match (36%). D’autres équipes marquantes apparaissent comme le Rayo Vallecano (35%) ou l’Espanyol (23%).

Les pires de ce classement sont Getafe (7%) et Celta (8%), qui sont deux des trois équipes qui marquent la zone de relégation avec un et quatre points, respectivement.. Alavés, avec 14% d’avance sur son rival, est le troisième volet et n’ajoute qu’une victoire sur sept possibles (six défaites au total faute de récupérer sa rencontre reportée avec Villarreal).