Séville licencie Gnagnon

21/09/2021 à 13h30 CEST

Les Séville a pris la décision de feu Joris Gnagnon, même s’il avait encore deux ans de contrat. La raison pour laquelle l’équipe andalouse a pris cette décision est à cause de la “manque de professionnalisme” quant à sa discipline physique qui l’a empêché d’être dans le poids requis des footballeurs d’élite.

Cette nouvelle a été avancée par le Diario de Sevilla. Le joueur français qui a été licencié par Séville, il s’est entraîné en dehors de l’équipe pendant des semaines, parce que Julen Lopetegui ne comptait pas sur lui.

Le Français s’est entraîné aux côtés d’Amadou, mais sans essayer à tout moment maintenir des exigences physiques minimales. Depuis son arrivée en 2018, Gnagnon n’a jamais eu continuité dans ses performances et ses problèmes physiques étaient constants par rapport au travail qu’il avait à faire et aux conditions qu’il devait remplir.

Le joueur qui mesure un peu plus de 1,8, a dépassé à plusieurs reprises le poids de cent kilogrammes au cours des deux dernières saisons. Bien que le club ait recouru à plusieurs reprises à divers plans d’entraînement et de nutrition spéciaux prescrit par les préparateurs physiques, le surpoids du footballeur ont continué à être récurrents et ils l’ont empêché d’exercer son métier de footballeur professionnel.

Enfin, le club andalou s’est fatigué et permet plus d’épisodes de ce type à la centrale qui a coûté plus de treize millions d’euros et dont les performances ont toujours été loin des attentes qu’on avait de lui.

Le joueur il a été prêté à plusieurs reprises, mais il n’a pas non plus réussi à gagner un billet pour quitter définitivement Séville, malgré le fait qu’à aucun moment cela faisait partie des plans de Julen Lopetegui.