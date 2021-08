Séville ne cède pas aux pressions de Koundé et Chelsea

30/08/2021 à 16h20 CEST

Quelques heures avant la fin du marché d’été Jules Kooundé semble se trouver de plus en plus loin du pouvoir aller à Chelsea, même si le joueur voulait forcer la situation refusant de voyager avec Séville direction Elche où se déroulera son prochain match.

Malgré la négociations constantes des deux clubs pour avoir fait marcher le joueur vers Chelsea, les Andalous ils attendent une offre qui semble ne pas arriver. Les « bleus » ont vu une proposition de 50 millions et Séville a déjà clairement indiqué qu’o approche de sa clause de résiliation ou le joueur ne sort pas.

Un autre argument qui complique cette négociation est le peu de marge de réaction que l’équipe andalouse aurait en cas de devoir trouver un remplaçant et s’ils le trouvaient, il forcerait le club andalou à payer plus qu’il ne devrait. C’est pourquoi Sánchez-Pizjuán comprend qu’étant donné les circonstances, la meilleure chose à faire Il se peut que Koundé suive une saison de plus. Séville demande entre 70 et 80 millions pour le joueur et il a fait savoir au club anglais qu’il ne céderait pas à leurs pressions ou à celles du joueur. Koundé est concentré pour l’équipe de France et pourrait rester un an de plus à Séville, au cas où le poste Chelsea ne change pas.