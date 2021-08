Séville ouvre devant le Rayo et son public

14/08/2021 à 22:15 CEST

SF

Séville et Rayo débutent la saison avec un match à Sánchez Pizjuán, auquel le public revient après environ un an et demi et dans lequel les habitants espèrent maintenir les sensations de la saison dernière, dans laquelle ils avaient même quelques options pour se battre. le titre, et les visiteurs ne sont pas intimidés dans le retour au sommet.

Julen lopetegui, dans la troisième année à la tête de Séville, après s’être qualifié pour la Ligue des champions et le titre de champion de la Ligue Europa dans les précédentes, a soulevé plusieurs problèmes pour ce début, dont l’un est que son équipe a encore beaucoup de contact -ups entre les arrivées et les départs et un autre une épidémie de coronavirus qui a fortement perturbé la semaine dernière.

doutes centraux

Diego Carlos Oui Kooundé sont incertains jusqu’à la dernière minute et, des nouveaux renforts, seuls Dmitrovic sera disponible. Ni Lamelle, ni Montiel ni Augustinsson, qui est arrivé hier dans la capitale de Séville.

L’équipe madrilène affronte le jeu après avoir réalisé une bonne pré-saison avec plusieurs renforts toujours en attente pour compléter l’effectif et, en plus, dans des postes sensibles comme le centre de l’arrière et l’avant. En fait, le doute de la centrale monténégrine Esteban Saveljich, se remettre d’une entorse de la cheville au pied gauche est un revers majeur pour Andoni Iraola, qui reste seul avec Alexandre Catena comme le seul efficace pour cette démarcation. Valentin il pourrait prendre sa place derrière.

Les files d’attente probables

Séville: Prime; Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Fernando, Rakitic, Joan Jordán : Suso, Ocampos ; et En-Nesyri.

Rayon Vallecano: Zidane ; Balliu, Catena, Valentin, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Ciss, lvaro ; Tréjo ; Qasmi.

Arbitre: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego).

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán (15 794 spectateurs).

Temps: 22h15.