Séville, pour approuver leurs informations d’identification à Getafe

22/08/2021 à 20h05 CEST

Séville, après avoir battu Rayo Vallecano à ses débuts, arrive au Colisée Alfonso Pérez pour approuver ses lettres de créance en tant que candidat possible pour se battre avec les trois “grands” affronter un Getafe qui espère ajouter sa première victoire de la saison entouré de ses fans.

Les bons sentiments montrés par Séville le premier jour n’ont pas changé un peu la confiance et Le scénario inaltérable de Julen Lopetegui pour combattre « battle by battle & rdquor ;, sans regarder plus d’horizons.

La bonne nouvelle pour l’entraîneur de Gipuzkoan est que l’équipe a surmonté l’épidémie de coronavirus qui l’a touché la semaine dernière et a conduit aux pertes du but marocain Yassine Bono, du Croate Ivan Rakitic et de Suso, déjà récupérés, même s’il semble hâtif qu’ils puissent jouer dès le début.

Séville a été renforcée avec cinq signatures et les trois dernières –l’Argentin Gonzalo Montiel et le Suédois Augustinsson, tous deux latéraux, et l’attaquant Rafa Mir– Il ne semble pas qu’ils fassent la une des journaux, il est donc prévu que le premier bloc de la ligue soit maintenu dans le onze.

LopeteguisIl continuera sans pouvoir compter sur Óliver Torres en raison d’une blessure et probablement avec l’Argentin Lucas Ocampos, toujours en boitant de quelques ennuis.

Celui qui oui le titre est Erik Lamela qui a signé un grand match à ses débuts contre le Rayo avec un doublé et est prêt à commander l’attaque de Séville.

En face, l’équipe de Madrid, qui affrontera le match après avoir été battue en première de championnat contre le Valence de José Bordalás, précisément son entraîneur l’an dernier.

Michel a tous ses joueurs sauf Marc Cucurella, qui au retour des Jeux Olympiques avec un petit malaise physique Il passe quelques jours de vacances et ne jouera pas la semaine prochaine contre Barcelone.

De cette façon, les onze points à celui du premier jour, mais avec le doute de savoir qui agira en attaque avec trois joueurs (Juan Mata, Ünal et Sandro) répartir pour deux postes.

Compositions probables :

Getafe : David Soria ; Djené, Cabaco, Mitrovic, Olivera ; Damian, Arambarri, Maksimovic, Aleña; Enes Unal, Sandro ou Mata.

Séville : Dmitrovic ; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Jordan, Fernando, Papu Gómez; Lamela, En-Nesyri, Óscar Rodríguez.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 20h00.