Séville, pour profaner le Colisée pour continuer jusqu’à

23/08/2021 à 11h25 CEST

Séville de Julen Lopetegui visite le Colisée Alfonso Pérez lors de la deuxième journée de la Liga avec l’intention de continuer en tête du classement. Après avoir battu Rayo Vallecano (3-0) lors de la première de la saison 2021/22, le grand objectif est de se battre à nouveau pour le titre comme je l’ai fait l’année dernière. En-Nesyri a montré une excellente relation avec le but et Erik Lamela, une nouvelle recrue, a brillé à ses débuts.

Le Getafe de Michel a laissé les premiers coups de pinceau du projet, mais n’a pas pu vaincre Valence avec un homme de moins à Mestalla le jour de l’ouverture. Djené a commis un penalty transcendantal pour les intérêts madrilènes et est rentré vide dans la capitale. Pour le deuxième jour il ne pourra pas compter sur Nyom, Darío ou Cabaco, qui ont vu le rouge le premier jour.

En ce qui concerne les nouvelles sevillista, Julen Lopetegui n’aura pas à sa disposition Óliver Torres ou Gonzalo Montiel, tous deux en raison de blessures. L’arrivée de Ludwig Augustinsson renforce le bloc défensif avant le départ d’Arana. Des joueurs comme Rakitic, Papu, Jordán, Koundé, Diego Carlos ou Bono seront à nouveau essentiels au conseil d’administration d’une saison passionnante.

Getafe, un rival qui a pris la mesure

Séville visite le Coliseum Alfonso Pérez à la recherche d’une troisième victoire consécutive: à la fois lors des saisons 2020/21 et 2019/20, ils ont battu l’équipe de Madrid, également avec une feuille blanche. En effet, lors des quatre dernières confrontations directes, le club de Séville a ajouté quatre victoires avec neuf buts en faveur et aucun contre.

Pour en venir à la dernière défaite de Séville contre Getafe il faut remonter au 21 avril 2019 : les Madrilènes ont bouclé un excellent match et gagné avec une victoire. Un double de Jorge Molina et un autre de Jaime Mata ont condamné un Séville que cette saison se terminerait précisément derrière l’équipe azulón et hors des positions de la Ligue des champions.