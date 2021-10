Séville, pour s’imposer sur le territoire français

20/10/2021 à 17h34 CEST

Le Séville de Julen Lopetegui se rend au LOSC Lille lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League dans le but d’assurer la première victoire de l’édition 2021/22. Après un nul contre Salzbourg et Wolfsbourg, les trois points sont présentés comme une nécessité et une opportunité pour réduire l’écart avec l’équipe autrichienne, avec quatre points et seul leader du groupe G.

Les Hispaniques, qui ont battu le Celta au minimum lors de la dernière journée de Liga, Ils veulent consolider en haut du tableau lorsqu’ils atteignent l’équateur de la phase de groupes et augmenter leurs chances d’être au prochain tour de la compétition continentale maximale.. Ils le feront contre une équipe qu’ils n’ont affrontée que trois fois : en Ligue Europa lors des saisons 2005/06 et 2004/05.

Les précédents, oui, ne sont pas favorables : des trois affrontements directs, il n’a ajouté qu’une victoire et deux défaites. Cependant, les sévillistes ils ont éliminé l’équipe de France avec cette victoire en huitièmes de finale de l’édition 2005/06 et ils ont fini par remporter le trophée avec une victoire contre Middlesbrough contre la finale.

A pour le carré du premier groupe

L’équipe Nervión n’a pas pu aller au-delà du nul contre Salzbourg ou contre Wolfsbourg et est actuellement deuxième du groupe G avec deux points sur six possibles. L’équipe autrichienne est en tête avec un total de quatre, qui a battu l’équipe de France lors de la dernière journée. Ceux de Julen Lopetegui, Même s’ils ne savent pas ce que c’est que de gagner à ce départ, ils sont les grands favoris pour occuper la première place..

En championnat, L’équipe de Julen Lopetegui est troisième avec 17 points et un match de moins que le leader actuel, la Real Sociedad d’Imanol Alguacil avec cinq victoires, deux nuls et une seule défaite. Après avoir combattu pour le titre la saison dernière, les Hispaniques veulent à nouveau montrer le gène de la compétition et détrônent le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Barcelone en tant que trois derniers champions.