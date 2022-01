Séville prépare la lutte pour le titre à Romareda

01/05/2022 à 18:51 CET

Le Real Saragosse affronte les huitièmes de finale de la Copa del Rey qui se déroule à La Romareda avec l’illusion de remporter une victoire qui leur rappellera des temps meilleurs et qui sera une impulsion pour changer le cours de la Ligue contre un Séville qui il siège en tant que deuxième classé en premier et regarde de près le leader.

Dans le tournoi de régularité, l’équipe Maño accumule la pire séquence de la saison, avec trois défaites consécutives et peu d’arguments pour être optimiste, mais le KO donne toujours la possibilité de rêver de renverser un rival de catégorie supérieure pour faire le plein de moral car celui qu’il avait échappe à l’équipe aragonaise par des trous chaque fois plus gros qu’il ne montre.

Les meilleures pages de l’histoire de Saragosse ont été écrites dans la Copa del Rey bien que ces temps soient loin où les mains étaient une équipe toujours à prendre en compte et dans laquelle ils ont pu laisser de côté les plus puissants du football espagnol.

Ce qui était possible avant et dans de nombreux cas probable maintenant n’est qu’une utopie qui cherche à récupérer le moral meurtri de la ligue car elle est consciente que la Coupe est un terrain interdit pour les équipes de deuxième classe.

Séville, quant à lui, arrive lancé en Liga en tant que deuxième classé et regarde de près le leader, le Real Madrid. Pourtant, dans cette compétition par KO, l’équipe dirigée par Julen Lopetegui a connu une assez mauvaise passe dans les deux premiers tours, d’abord à Cordoue puis à Andratx, deux rivaux de la Deuxième RFEF contre lesquels ils ont dû jouer les prolongations et même avant. l’équipe des Baléares a surmonté une séance de tirs au but.

Désormais, face à un rival de LaLiga SmartBank, une histoire du football espagnol qui jouera avec les faveurs du public de La Romareda, l’entraîneur de Gipuzkoan, comme lors des tours précédents, devra faire un décompte en raison des nombreuses pertes qu’il a subies. s’est accumulé au cours des dernières semaines.

A cette occasion, aux pertes dues à des blessures, certaines de longue durée comme celles de l’arrière Jesús Navas, de l’ailier Suso Fernández ou du milieu de terrain argentin Erik Lamela, De nombreux cas positifs de covid-19 ont été ajoutés, ce qui a fait qu’à Cadix en équipe, ils ont totalisé huit absences.

Pour Saragosse, l’équipe andalouse espère que certaines des personnes touchées par le coronavirus l’ont déjà surmonté, bien qu’un nouveau problème se pose, que trois footballeurs marocains –le gardien Yassine Bono, le milieu de terrain Munir El Haddadi et l’attaquant Youssef En-Nesyri- Ils ont rejoint leur équipe pour disputer la Coupe d’Afrique dans les prochains jours.

Un autre qui ne sera pas dans ce match nul est le milieu de terrain brésilien Fernando Reges, qui à Cadix n’a pas terminé le match en raison d’une entorse à la cheville, alors Lopetegui lui-même a annoncé ce mercredi lors de sa comparution devant la presse qu’il serait également licencié que le milieu de terrain danois Thomas Denaley, qui, selon l’entraîneur, est blessé et également depuis plusieurs matchs.

Oui il peut revenir, en revanche, le central français Jules Koundé, qui a purgé un match de pénalité au stade Nuevo Mirandilla qui lui a pesé en Liga.

Les files d’attente probables

Saragosse: Souris; Ángel, Lluís López, Clemente, Chavarría ou Nieto ; Zapater, Petrovic ; Borja Sáinz, Adrian, Yanis ou Bermejo ; et Ivan Azón.

Séville: Dmitrovic ; Koundé, Diego Carlos, Rekik, Acuña ; Gudelj, Joan Jordan ; Óliver Torres, scar Rodríguez, Idrissi; et Ivan Romero.

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid).

Stade: La Romareda.

Heure: 18h00.