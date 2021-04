Séville rejoint le combat pour la Liga

13/04/2021

Act. À 12 h 27 CEST

Tous concentrés sur la grande bataille pour la première place entre l’Atlético, Madrid et le Barça, par ordre de classement, Séville, qui a traîné en Ligue des champions toute la saison, s’approche furtivement de la première place. Sans la pression à laquelle sont soumis les trois ci-dessus, l’équipe dirigée par Lopetegui, tentera de continuer à ajouter, s’ils se perdent, donner le gros coup. Ils ont déjà battu les hommes de Simeone il y a une semaine, contribuant ainsi à resserrer le championnat.

Lundi dernier, après un match “ fou ” contre le Celta, à Vigo, qui s’est terminé avec 7 buts et retours inclus pour les deux équipes, Séville se tenait à seulement 6 points de la tête, quatre derrière le Barça, avec qui ils ont déjà disputé leurs deux matchs et 5 de Madrid, qu’ils affronteront dans cinq jours. S’ils gardent le rythme, ils pourraient atteindre le match contre les Blancs, la 35e journée, et renverser la Liga. Le même jour, le Barça et l’Atlético de Madrid s’affronteront également.

Ceux de Lopetegui, en ce moment, sont à égalité avec Madrid pour les performances des 5 derniers jours. Les deux ont réalisé ajouter 13 des 15 derniers points possibles.

Moins de buteurs que les trois ci-dessus, l’entraîneur basque a réussi à mettre en place un bloc solide en défense. Contre Celta, ils en ont reçu trois, mais ils continuent, avec Zidane, étant la deuxième équipe la moins battue du championnat avec 24, par 20 de l’Atlético.

Évaluation de 100, fois Lopetegui, le plus gagnant

L’entraîneur avec la meilleure moyenne de victoires de l’histoire de Séville, a disputé son 100e match à Bailando sur le banc de Séville. Avec la réalisation de la dernière Ligue Europa et ses bonnes performances en Liga, Lopetegui accumule 60% de victoires, auxquelles il doit ajouter 21 nuls et 19 défaites.

Après la réunion, il a commenté ce qui suit: “Je reste avec la mentalité de l’équipe pour renverser la situation dans un moment difficile et chercher des solutions», pour ajouter que:« Nous l’avons cherché, nous y avons cru et nous avons eu la récompense de tant d’efforts ».

Un emploi du temps compliqué

Séville n’aura rien de facile pour confirmer qu’elle veut être et qu’elle veut disputer le titre de champion contre les grands clubs du pays. La défense de la candidature débutera à Anoeta, contre la Real Sociedad récemment proclamée championne de la Copa del Rey de 2020. Ils jouent également pour assurer leur place en Ligue Europa, donc ils iront à fond dans leur stade. “Il est maintenant temps de bien récupérer de ce match et de préparer un autre très dur ce qui sera avant Société réelle, champion de la coupe, des meilleures équipes de Première”Dit Lopetegui.

Dans les engagements suivants, ils affronteront des rivaux de demi-table jusqu’à ce que, comme nous l’avons commenté, ils devront visiter le Real Madrid dans un match qui pourrait être la clé du résultat du championnatCela dépend aussi de ce qui se passe entre les culés et les colchoneros.

Dans l’avant-dernière semaine, ils visiteront Villarreal et dans la dernière, ils pourront voir leurs visages contre un Alavés qui se bat pour se sauver.

Revenues en Coupe et combats lancés depuis l’Europe

Ils se sont battus dans les deux compétitions, disputant trois matches par semaine pendant une longue période, mais à la fin, Le Barça les a battus en demi-finale de la Coupe sur un premier Pizjuán 3-1, avec un but de Piqué à la dernière minute au Camp Nou et, en Ligue des champions, après avoir surmonté la phase de groupes, un Borussia Dortmund dirigé par le redoutable Haaland, les a expulsés de la compétition européenne de haut niveau, mais pas avant, donc, la combattant jusqu’à la dernière minute. Un tir bloqué par un défenseur du Borusser dans les derniers instants, aurait pu forcer le temps supplémentaire et les mettre pleinement dans l’égalité.

Maintenant, libéré des fêtes, Lopetegui a de la place pour préparer chacun des matchs qu’il leur reste à jouer en Liga. Ils le combattront, c’est sûr.