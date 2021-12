Séville reste un grand rival du Real Madrid pour la Ligue

13/12/2021 à 01:10 CET

pari

Après avoir subi l’indicible pour obtenir les trois points contre l’Athletic Bilbao, Séville est resté avec la deuxième position de la Ligue et est également devenu le deuxième favori au titre après le Real Madrid. Les Blancs ont battu l’Atlético de Madrid 2-0, se consolidant comme l’équipe hégémonique jusqu’à présent dans la compétition, devant les Andalous de huit points, les rojiblancos de 13 et un Barcelone complètement exclu du combat de 18.

Le titre madridista se paie au chiffre dérisoire de [1.07], tandis que le triomphe final de ceux de Julen Lopetegui nous est présenté à quota [14.00] pour les [15.00] de l’Atlético de Madrid et de la [101.00] du Barça. L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti est en lice pour un titre de champion après avoir remporté sa dixième victoire consécutive.

Séville, pour sa part, jouera une grande partie de ses options pour continuer à aspirer au titre la semaine prochaine lors de sa confrontation avec l’Atlético de Madrid au Ramón Sánchez Pizjuan. Nous verrons sûrement un grand spectacle avec les deux équipes ne jouant pas pendant la semaine pour la première fois depuis longtemps et pouvant se préparer pour ce match qui peut être crucial pour l’avenir de la Ligue. Le Real Madrid, quant à lui, accueillera Cadix en chute libre avec trois défaites consécutives et en places de relégation, pouvant augmenter encore plus ses revenus.

Dans les cotes à long terme de la Ligue, nous constatons que les Cadix sont les principaux favoris pour perdre la catégorie, payant leur chute en deuxième A. [1.36]. Il nous semble également intéressant de voir qu’un ‘classique’ de la dernière décennie dans la Primera comme Getafe est à quota [1.83] tomber dans l’abîme. La lutte pour la relégation sera la plus intense même avec jusqu’à cinq équipes impliquées dans la pommade.

Dans les positions européennes on voit que les quotas croient toujours à la résurrection du Barça atteignant leur objectif de terminer dans le top quatre par quota [1.73]. Il faut se rappeler que les Catalans sont à cinq points d’un Atlético qui ferme les positions où un Betis s’est faufilé de manière inattendue, ajoutant quatre victoires consécutives, dont une au Camp Nou. Si l’on croit à un effondrement de ceux de Simeone restant en dehors de la Ligue des champions, les quotas sont aussi bien appréciés. [3.50]. Nous n’avons même pas terminé le premier tour de la Ligue et nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que nous avons eu l’un des plus surprenants de ces derniers temps. Quand tout pointait vers l’égalité, le Real Madrid a tiré comme un geyser.