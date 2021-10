Séville s’accroche à sa belle course à l’extérieur en Ligue des champions pour s’imposer à Lille

20/10/2021 à 14h05 CEST

Lille et Séville se sont rencontrés pour la dernière fois en Coupe UEFA 2005-06 en huitièmes de finale, l’équipe espagnole s’imposant 2-1 au total avant de remporter le tournoi contre Middlesbrough en finale.. Là a commencé la grande idylle des Andalous avec la deuxième compétition continentale la plus importante. Il est vrai que Séville a perdu ses deux matches européens à l’extérieur contre Lille, tombant à la fois 1-0 en phase de groupes de la Coupe UEFA 2004-05 et en huitièmes de finale aller de la Coupe UEFA 2005-06.

Cependant, pour l’optimisme espagnol, Lille n’a remporté que deux de ses 13 matches précédents contre des rivaux espagnols en compétitions européennes (5E 6D), alors qu’ils n’ont plus gagné en sept matches depuis la défaite de Séville en Coupe UEFA en mars 2006 (2E 5D). L’équipe française n’a marqué plus d’un but dans aucun de ces 13 matchs précédents, marquant seulement huit buts au total, un chiffre choquant contre les clubs de la Liga.

Sans complexes dans les matchs à l’extérieur

La réalité est que ceux de Lopetegui sont à l’aise lorsqu’ils quittent la maison en Europe. Séville est invaincu lors de ses huit derniers matches à l’extérieur en UEFA Champions League (3V 5E), les cinq derniers sous la direction de Julen Lopetegui. Leur dernière défaite à l’extérieur dans la compétition est survenue en octobre 2017, lorsqu’ils ont été battus 5-1 par le Spartak Moscou avec Eduardo Berizzo.

Selon les prévisions de Betfair, que Séville gagne à Lille est payé à 2,25 € par euro misé alors que la part de Lille dépasse même 3 € et est de 3,5 € par euro misé. Les parieurs voient beaucoup plus probable que l’équipe de Nervión remportera sa première victoire en phase de groupes après deux nuls lors des deux premiers matchs.

L’équipe la plus âgée de la Ligue des champions

Une valeur ajoutée de Séville est leur expérience face à la jeunesse lilloise. L’âge moyen des onze titulaires de Séville en UEFA Champions League cette saison est de 29 ans et 200 jours, le plus long des 32 équipes.. En fait, Séville a aligné cinq joueurs différents de plus de 30 ans dans la compétition cette saison. (Jesús Navas, Fernando, Papu Gómez, Ivan Rakitic et Yassine Bounou), et seul Malmö FF (6) en a eu plus.

Le facteur Navas

Si quelqu’un connaît des matchs joués dans l’élite, c’est bien le capitaine de Séville. Depuis le début de la saison dernière, Jesús Navas s’est créé sept occasions après avoir dribbler le ballon (se déplacer de plus de cinq mètres avec le ballon) en UEFA Champions League ; le deuxième plus haut de tous les arrières latéraux de la compétition, après Juan Cuadrado de la Juventus (11).