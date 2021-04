Séville s’intéresse à Mateu Morey

01/04/2021 à 18:55 CEST

Alberto Teruel

Avec 10 matchs à venir à la fin de cette saison, les rumeurs sur les mouvements possibles du prochain marché des transferts sont de plus en plus fréquentes. Séville, avec Monchi à la barre, est nominée comme l’un des principaux acteurs de cette période, et commence déjà à chercher des renforts pour diverses positions. Au cours des dernières heures, l’option de Mateu Morey sonne de plus en plus fort.

L’embauche du jeune défenseur des Baléares répond aux besoins des Hispaniques dans la bonne voie. À 35 ans, Jesús Navas n’est plus aussi résistant au feu qu’autrefois, et la charge de groupe dérivée de la pandémie l’a fait être blessé plus fréquemment. Aleix Vidal, pour sa part, n’est pas devenu ce joueur décisif qui a ébloui Sánchez Pizjuán lors de sa première étape en tant que joueur de Séville, et tout indique qu’il cherchera une issue sur le prochain marché.

Le nom de Mateu Morey est bien connu à Séville. Lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’arrière droit du Borussia Dortmund a joué comme partant tant au match aller qu’au match retour, jouant un grand rôle pour Sánchez Pizjuán. Tel que rapporté par Radio Sevilla, la performance des Baléares était au goût de la directive de Séville, ils auraient donc activé les préparatifs pour l’intégrer pour la saison prochaine.

Une vieille connaissance à Can Barça

Mateu Morey a été l’un des arrières droits qui a suscité le plus d’enthousiasme dans la filiale du Barça. Son explosion s’est produite lors d’une saison où la voie de droite du Camp Nou n’avait pas de propriétaire fixe, on pensait donc qu’il pourrait faire le saut vers la première équipe.. Cependant, en raison de la grande compétition au Barça, le jeune Baléares a décidé de tenter sa chance au Borussia Dortmund à l’été 2019.

Petit à petit, Mateu Morey gagne du tout dans l’équipe allemande. Cette saison, il a déjà accumulé 19 apparitions, dont beaucoup en tant que partant, et contre Séville, il a joué les 180 minutes. Cependant, cette irruption dans les onze borussen coïncide avec la blessure de Thomas Meunier, propriétaire et seigneur de la voie de droite du Signal Iduna Park.. Avec la reprise du Belge à l’horizon, Morey pourrait aller en Liga à la recherche de la notoriété, et Séville semble disposée à lui offrir cette option.