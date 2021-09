Séville teste ses doutes contre le nouveau Valence

21/09/2021 à 19h30 CEST

.

Les Séville Ce mercredi, il met à l’épreuve les doutes qu’il soulève en ce début de saison, dans lequel il a des lacunes dans les phases des matches qui le font souffrir, et il le fait lors de la sixième journée de Liga avec une visite au stade Ramón Sánchez Pizjuán du Valence, un rival qui de la main du technicien José Bordalás montre un nouveau visage qui vous place en haut du tableau.

L’équipe qui s’entraîne Julen Lopetegui n’a perdu aucun des cinq matches officiels qu’il a disputés sur ce parcours; Dans lequel, en plus, il n’a encaissé que deux buts, mais maintenant il a une séquence de trois matchs nuls consécutifs – deux en Liga et un en Ligue des champions – dans lesquels il n’accumule que deux buts en faveur.

A cela il faut ajouter que Séville a été pénalisé lors de ses deux derniers matchs avec quatre pénalités contre et certains d’entre eux très évitables, trois lors du match nul à domicile contre l’Autrichien Salzbourg (1-1), dont un seul s’est concrétisé, et l’autre dimanche dernier sur le terrain de la Real Sociedad, qui n’était pas un but non plus (0-0).

L’entraîneur basque, qui affronte deux matches de championnat en quatre jours au Sánchez-Pizjuán – reçoit samedi prochain le Espanol-, travaille à corriger les erreurs même si la marche de l’équipe n’est pas mauvaise si vous regardez le classement, auquel il ajoute huit points avec un match de moins, qui a été reporté contre Barcelone lors de la quatrième journée en raison du conflit causé par le retour des internationaux sud-américains après les matchs avec leurs équipes nationales.

Ce qu’il semble, c’est que Lopetegui Il pourra compter sur la quasi-totalité des membres de l’effectif, puisque la semaine dernière le défenseur central français boitait Jules Kooundé, mais finalement il s’est rendu à Saint-Sébastien et a joué le match au complet.

Lopetegui, avec presque toute l’équipe

À cette occasion Ceux qui sont les plus épuisés sont l’ailier Suso Fernández et le milieu de terrain brésilien Fernando Reges, sur ce que l’entraîneur lui-même a souligné ce mardi qu’il attendra mercredi pour se prononcer sur eux et sur d’autres qui sont également touchés, alors il a assuré qu’avant le Valence il y aura des victimes.

Les deux seuls joueurs de l’équipe première qui n’étaient pas dans la dernière expédition étaient le meneur de jeu Olivier Torres et le milieu de terrain serbe Nemanja Gudelj, bien que tous deux soient restés à Séville pour des raisons techniques.

Désormais, après le match de dimanche, celui de mercredi et celui qu’il affrontera samedi, Lopetegui devra gérer les minutes de jeu et l’usure de ses joueurs pour constituer une composition dans laquelle, comme cela s’est produit entre le match de mardi dernier contre le Salzbourg et le dernier face au Real, il y aura des changements, malgré le fait que le gros de l’équipe sera composé des partants habituels.

Valence, pour se relever du coup contre Madrid

Pour sa part, Valence affronte le match après le coup moral qui a conduit à la défaite de dimanche contre le Real Madrid, malgré sa victoire 1-0 à la 86e minute du match, mais aussi après avoir confirmé qu’il pouvait jouer les grands garçons face à face . Bien sûr, au-delà des sensations, l’équipe valencienne visitera Séville contraint de se réinventer face aux problèmes physiques qui l’ont laissé sans les paires de joueurs qui avaient occupé les bandes dans les premiers matchs de la Ligue.

Si dans le triomphe à El Sadar il a été blessé Denis Tcherychev, avant que le Real Madrid ne le fasse José Luis Gayà dans les heures précédentes, qui a laissé la voie de gauche sans titre. Dans l’affrontement avec l’équipe de Carlo Ancelotti l’aile droite est tombée, car ils ont dû se retirer Thierry Correia et Carlos Soler.

Avec ce panorama, José Bordalás vous devrez réinventer complètement vos bandes. En défense, comme cela s’est produit contre Madrid après les blessures, Dimitri Foulquier sera sur le côté droit et Toni Lato à gauche.

Par devant, Yunus Moussah ou Daniel Wass Ils pourraient être à droite, mais si c’était le Danois, il faudrait qu’il rentre. Uros Racique au centre, tandis que Hugo Duro il pourrait agir à gauche. Bien sûr, la proximité de la rencontre devant lui Sportif, qui visitera Mestalla ce samedi pourrait conduire à Bordalás d’introduire des joueurs de ravitaillement soit dans ce premier match, soit dans le second.

En tout cas, le Valence visitera le Sanchez-Pizjuán avec le soulagement d’avoir réussi à s’introduire Pampelune une séquence de huit mois sans victoire à l’extérieur de la maison.

Les files d’attente probables

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Rakitic, Jordanie, Delaney ; Lamela, Rafa Mir et Ocampos.

Valence: Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Alderete, Lato; Musah, Wass, Guillamón, Duro; Guèdes, Maxi.